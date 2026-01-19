Chế tài xử lý thanh niên đốt nhà trọ vì mâu thuẫn với bạn gái

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 14/1, lửa bùng lên thành đám cháy tại khu nhà trọ 8 tầng trong ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông (Hà Nội). Thời điểm này, khu trọ có gần 10 người. Những người này may mắn được lực lượng chức năng ứng cứu, hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Qua xác minh, công an xác định Nguyễn Văn Chúc (28 tuổi, quê Phú Thọ) là nghi phạm. Nguyên nhân được xác định do Chúc mâu thuẫn với bạn gái, nhiều lần gọi điện nhưng bạn gái không quay về nhà trọ nên đã đốt giấy ăn rồi dí lửa vào chăn gối của căn phòng mình đang thuê, dùng điện thoại quay clip và gọi cho bạn gái nhằm gây sức ép để người này quay lại. Ngọn lửa sau đó bùng lên, lan sang phòng bên cạnh tạo thành vụ hỏa hoạn.

Chúc đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Văn Chúc (Ảnh: ANTĐ).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi của Chúc có dấu hiệu của việc hủy hoại tài sản thông qua việc đốt chăn gối, sau đó khiến ngọn lửa lan ra cả khu trọ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Dù không chủ đích làm hư hỏng tài sản khu trọ nhưng với một người có đầy đủ nhận thức, Chúc phải ý thức được hậu quả này có thể xảy ra. Bởi vậy, có cơ sở để xem xét trách nhiệm của nam thanh niên về hành vi này.

Dẫn chiếu quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, luật sư đánh giá yếu tố tiên quyết cần làm rõ để xác định các tình tiết định tội, định khung là giá trị tài sản bị hư hỏng. Do đó, cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời trưng cầu giám định, định giá tài sản để xác định giá trị thiệt hại.

Trường hợp giá trị tài sản thiệt hại dưới 50 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu thiệt hại ở mức 50 triệu đồng trở lên, tùy thuộc tổng giá trị tài sản thiệt hại, mức phạt có thể xem xét áp dụng đối với người phạm tội sẽ là dao động từ 2 năm tới 20 năm tù.

"Ngoài dấu hiệu hành vi trên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiều yếu tố khác như ý chí chủ quan của đối tượng khi thực hiện hành vi; phương thức, cách thức sử dụng để phóng hỏa hay các yếu tố liên quan tới không gian, thời gian khác để xác định trường hợp xảy ra hỏa hoạn có thể gây ra nguy cơ cháy, ngạt khói hay những vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe cho người trong khu trọ hay không.

Trường hợp có căn cứ cho thấy việc đốt nhà là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn khả năng dẫn đến chết người, nghi phạm nhận thức được điều đó nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra và việc không xảy ra hậu quả chết người là yếu tố khách quan nằm ngoài dự tính thì người này có thể bị xử lý về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Trên thực tế, không ít trường hợp thực hiện hành vi phóng hỏa dẫn tới hỏa hoạn nghiêm trọng đã bị khởi tố về các tội Giết người và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.