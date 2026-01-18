Kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên có thể bị khởi tố thêm tội danh?

Công an tỉnh Hưng Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, ở xã Lạc Đạo, Hưng Yên) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo công an, chiều 14/1, Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) và Công an xã Lạc Đạo liên tục tiếp nhận 2 tin báo về việc có 2 người phụ nữ bị tấn công bởi một đối tượng nam giới dẫn tới tử vong trên địa bàn. Qua xác minh, công an xác định Ngọc Anh là đối tượng gây án và tiến hành truy bắt. Sáng hôm sau, đối tượng tới trụ sở công an đầu thú.

Khai với cảnh sát, bị can khai do gặp khó khăn kinh tế, cần tiền tiêu cá nhân nên mua dao, chuẩn bị phương tiện và tìm người đi đường để thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản.

Kiều Ngọc Anh (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Bình luận về diễn biến hành vi của đối tượng, luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá hành vi của đối tượng thể hiện sự bất chấp, dã man, liều lĩnh và manh động. Với hàng loạt hành vi có chủ đích, nhắm tới tính mạng và tài sản của các nạn nhân, có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự về các tội Giết người và Cướp tài sản.

"Từ lời khai ban đầu, có thể thấy mục đích thực hiện hành vi của đối tượng nhằm cướp tài sản. Với việc sử dụng hung khí để phạm tội, Ngọc Anh có thể bị xem xét trách nhiệm theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với tội danh nêu trên, trong trường hợp hành vi làm chết người, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 4 Điều 168 với mức phạt cao nhất là tù chung thân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tình tiết "làm chết người" trong trường hợp này chỉ áp dụng nếu hậu quả xảy ra là do lỗi vô ý và nằm ngoài ý chí chủ quan của nghi phạm.

Trong trường hợp hành vi cướp tài sản dẫn tới hậu quả chết người vì lỗi cố ý, tức nghi phạm cố tính tước đoạt mạng sống người khác để chiếm đoạt tài sản, có căn cứ để xem xét thêm trách nhiệm về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết định khung giết từ 2 người trở lên và giết người mà ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (cướp tài sản), khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư phân tích.

Chiếc xe máy đối tượng cướp của nạn nhân rồi bỏ lại khi bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: V.N.).

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Công văn số 01/TANDTC-PC ngày 05/1/2026 của TAND Tối cao, đối với trường hợp sử dụng dao có tính sát thương cao để gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác hoặc nhằm mục đích gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe thì có thể bị xử lý về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự quy định tại Điều 304 của Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Phụ lục 5 Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định về danh mục dao có tính sát thương cao, dao bầu được xếp vào nhóm dao sắc nhọn, có tính sát thương cao. Bởi vậy, việc sử dụng dao bầu nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác có thể bị xem xét thêm trách nhiệm theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.