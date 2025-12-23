Hà Nội hạn chế ô tô trên 10 tấn, xe container đi vào Vành đai 3

Ngày 23/12, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phối hợp thực hiện một số phương án để xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Về phương án, hạn chế một số loại phương tiện lưu thông vào Vành đai 3 trên cao trong các khung giờ cao điểm: Thí điểm hạn chế ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông trên một số tuyến đường trong khung giờ cao điểm.

Cụ thể, tuyến đường Đại lộ Thăng Long; quốc lộ 32 (hướng đi về đường Vành đai 3), khung giờ hạn chế từ 6h30 đến 9h và từ 16h30 đến 19h30. Thời gian thí điểm 3 tháng, bắt đầu từ 1/1/2026 đến 31/3/2026.

Để bảo đảm việc triển khai phương án đạt hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần giảm ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, lộ trình và thời gian lưu thông của phương tiện phù hợp với phương án tổ chức giao thông thí điểm nêu trên...

Đường Vành đai 3 thường ùn tắc trong các khung giờ cao điểm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi để tăng cường tính kết nối giao thông, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, đơn vị thi công sẽ xén hè mở rộng mặt đường ngõ 15 Ngọc Hồi; mở đường nhánh kết nối từ đường gom cao tốc ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (các phương tiện đi từ Giải Phóng - Ngọc Hồi rẽ vào đường ngõ 15 Ngọc Hồi rồi ra đường gom cao tốc kết nối trực tiếp ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, không đi qua nút Pháp Vân).

Đơn vị thi công cũng xén dải phân cách giữa đường Đỗ Mười để mở rộng mặt đường tạo riêng làn rẽ trái cho các phương tiện rẽ trái từ đường Đỗ Mười ra đường Ngọc Hồi; xén dải phân cách mở rộng mặt đường khu vực nút giao đường Trần Thủ Độ với đường Đỗ Mười.

Cùng với đó, sơn kẻ, biển báo, điều chỉnh đèn tín hiệu tổ chức lại giao thông khu vực để giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thời gian thực hiện thi công hoàn thành trước ngày 15/1/2026.