Bạn đọc tranh luận về lời khuyên của Trường Giang với Đình Bắc

Tối 7/2, tại một sự kiện giải trí diễn ra ở TPHCM, tình huống trao đổi giữa nghệ sĩ Trường Giang và cầu thủ Đình Bắc bất ngờ thu hút sự quan tâm của dư luận, khi clip ghi lại cuộc trò chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong clip, nghệ sĩ Trường Giang bày tỏ quan điểm cho rằng Đình Bắc nên ưu tiên tập trung cho bóng đá, hạn chế tham gia các hoạt động sự kiện giải trí.

Theo nam nghệ sĩ, showbiz là môi trường có nhiều cám dỗ, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng của tuyển U23 Việt Nam.

Trường Giang khuyên Đình Bắc nên hạn chế tham gia sự kiện giải trí để tập trung cho chuyên môn về bóng đá (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước lời khuyên của đàn anh, Đình Bắc giải thích rằng bản thân anh không quá hào hứng khi tham dự lễ trao giải. Tuy nhiên, việc xuất hiện tại sự kiện là theo yêu cầu của đội bóng, chứ không phải lựa chọn cá nhân.

Cách trả lời của cầu thủ quê Nghệ An được đánh giá là điềm đạm, lễ phép và thể hiện sự tôn trọng đối với người đối thoại.

Sau khi clip được lan truyền, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình với nghệ sĩ Trường Giang. Một số cho rằng lời khuyên này xuất phát từ kinh nghiệm của người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giải trí, mang tính nhắc nhở hơn là phán xét.

Bạn đọc Phạm Tuấn chia sẻ: “Là người nổi tiếng thì có khi cả nước mời dự các sự kiện, tuy nhiên cũng cần phải chọn lọc, phải biết từ chối để tập trung cho sự nghiệp chính đã làm nên tên tuổi của mình. Anh Trường Giang khuyên rất đúng và chân thành”.

Cùng quan điểm, độc giả Ngọc Mai cho rằng các cầu thủ nên tập trung phát triển chuyên môn mới là con đường bền vững. Theo bạn đọc này, Đình Bắc nên ưu tiên rèn luyện năng lực thi đấu, bởi đó mới là nền tảng cho sự nghiệp lâu dài.

Một số ý kiến khác nhấn mạnh quan điểm nên tránh xa showbiz. Bạn đọc Dương Thắng cho rằng không phải ai trong giới bóng đá cũng đủ bản lĩnh để đứng vững trước những tác động tiêu cực từ môi trường giải trí.

Trong khi đó, tài khoản Ha Triu khuyên Đình Bắc cần thận trọng, tránh đi theo “vết xe đổ” của một số đàn anh từng vướng ồn ào trong quá khứ.

Bạn đọc có nickname LTM bày tỏ sự ủng hộ với lời khuyên của Trường Giang và con đường sự nghiệp của Đình Bắc.

“Đình Bắc, em cứ đá hay hơn nữa nhé. Anh Giang khuyên rất chân thành và hữu ích. Đàn bầu hay ở tiếng ngân, cầu thủ tài năng hay ở sự tỏa sáng trên sân cỏ chứ không phải trên sân khấu”, bạn đọc chia sẻ.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít bạn đọc đưa ra quan điểm trái chiều. Một số cho rằng lời khuyên của Trường Giang mang màu sắc mỉa mai hoặc xuất phát từ tâm lý ganh đua giữa những người nổi tiếng.

Bạn đọc Thái Nguyễn đặt vấn đề: “Trường Giang sợ Đình Bắc nổi hơn mình à mà nói vậy?”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Trinh Hương cho rằng suy nghĩ của nam nghệ sĩ là hạn hẹp. Theo bạn đọc này, trong giới giải trí có rất nhiều người nổi tiếng, nên việc cho rằng phải lo sợ hay ganh đua với một cầu thủ bóng đá là điều khó thuyết phục.

Bạn đọc Phạm Đình Thịnh hoài nghi: “Cuộc đời này ngoài cha mẹ ra không có ai muốn người khác hơn mình. Ghen ghét, đố kị cũng là quy luật của sự sinh tồn”.