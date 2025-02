Nên tăng thêm gương cầu lồi để hạn chế tai nạn giao thông

Hiện nay, theo quy định mới với mức xử phạt nặng đã làm cho ý thức chấp hành giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn khá nghiêm trọng, trong đó có nguyên nhân là cơ sở hạ tầng giao thông ở một số nơi còn hạn chế, xuống cấp chưa được khắc phục kịp thời, chưa đồng bộ, thông thoáng.

Ở góc độ bài viết này, tôi chỉ nêu vấn đề nên lắp đặt thêm nhiều gương cầu lồi ở các tuyến đường giao thông, nhất là tuyến quốc lộ, tỉnh lộ quanh co, tầm nhìn hạn chế và lưu lượng giao thông lớn, các phương tiện chạy tốc độ cao để hạn chế tai nạn giao thông.

Đơn cử như tuyến quốc lộ 24 đoạn từ Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện KonPlông) đi tỉnh Quảng Ngãi nhiều đoạn cua gấp, che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm. Nhiều khi 2 xe ngược chiều nhau, gần như đối diện nhau mới thấy được nhau.

Hàng trăm gương cầu lồi tại các vị trí giao nhau, khuất tầm nhìn… được quận Hải Châu (Đà Nẵng) triển khai lắp đặt hồi tháng 4/2024 (Ảnh: Bùi Minh).

Điều này dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông rất cao do tài xế 2 bên khuất tầm nhìn nên không chủ động từ xa để né tránh nhau kịp thời, trong khi mặt đường khá hẹp có chỗ chỉ đủ cho 2 phương tiện đi song song. Đặc biệt, nếu có thêm phương tiện khác hoặc người đi bộ di chuyển cùng lúc chỉ cần một chút sơ sảy hay lỏng tay lái là có thể xảy ra va chạm, tai nạn nghiêm trọng vì không còn chỗ để tránh! Thậm chí, dù chạy chậm nhưng nhiều khi 2 phương tiện ngược chiều gặp nhau nhưng buộc 1 bên phải lùi lại thì mới có thể tránh nhau, vì quá sát vào nhau, trong khi mặt đường nhỏ, ngắn và hẹp.

Bởi thực tế thì cùng tuyến đường này, thậm chí đèo dốc nguy hiểm hơn nhưng đoạn từ Khu du lịch sinh thái Măng Đen đi lên thành phố Kon Tum phải qua đèo Măng Đen dài 12km quanh co, khá nguy hiểm. Tuy nhiên, đoạn đường này được lắp các gương cầu lồi ở những điểm cua gấp, đoạn khuất tầm nhìn nên việc đi lại của các phương tiện khá an toàn, ít khi xảy ra va chạm hay tai nạn do tài xế chủ động nhìn được từ xa qua gương cầu lồi.

Tôi nhiều lần qua đoạn đường có lắp đặt các gương cầu lồi tại các khúc cua, khuất tầm nhìn nên thấy rất rõ hiệu quả của loại gương này, việc lắp đặt là rất cần thiết. Bởi vì thông qua việc quan sát gương cầu lồi tài xế có thể quan sát được phương tiện đi ngược chiều từ khá xa có khi hàng trăm mét, từ đó chủ động tránh né, giảm tốc độ phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Có thể nói, việc nắn các khúc cua, các điểm che khuất tầm nhìn để mở rộng đường là việc sớm muộn phải làm để nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nhưng cần rất nhiều thời gian, phải có kinh phí lớn. Do đó, cần các giải pháp cấp bách, ngắn hạn mang lại hiệu quả ngay nhưng không quá tốn kém, mất thời gian.

Trước mắt, theo tôi các cơ quan chức năng nên lắp thêm gương cầu lồi tại các khúc cua, đoạn đường che khuất tầm nhìn ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để tài xế có thể quan sát được từ xa và chủ động tránh né, giảm tốc độ phù hợp, nhất là ở những nơi chưa có biển báo tốc độ. Giải pháp này không những ít tốn kém kinh phí, công sức nhưng cách làm lại đơn giản, nhanh chóng có thể triển khai được ngay. Điều này sẽ góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông mà lỗi phần lớn không phải do ý thức của người tham gia giao thông.

Luật gia Phạm Văn Chung