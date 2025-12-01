Anh trai tông em gái tử vong: Hành vi có khả năng làm chết nhiều người?

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, sáng 30/11, Thành lái xe ngang qua nhà bà một người phụ nữ tại xã Bến Cầu thì thấy em gái là bà S. (42 tuổi) đứng trong sân nên lao xe thẳng vào bà S. Vụ việc khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm ô tô, bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, đối tượng bị bắt giữ khi bỏ trốn về phía biên giới Campuchia. Thành khai nhận nguyên nhân thực hiện hành vi do mâu thuẫn gia đình từ trước, chưa được giải quyết dứt điểm.

"Không còn gì để nói... tình thân máu mủ ruột rà sao phải làm như vậy!", độc giả Thiện Phan Văn thảng thốt.

Độc giả Hung Vũ cho rằng: "Tên này chủ ý giết người không chỉ một mà nhiều người. Mong pháp luật có chế tài xử lí đáng với hành vi của hắn".

Với hành vi như trên, đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật là thắc mắc của nhiều độc giả.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích theo quy định pháp luật, ô tô được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Hành vi sử dụng ô tô cố tình lao vào người khác là hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Từ dữ liệu clip hiện trường và thông tin công an cung cấp, có thể thấy Thành đã chủ đích lao xe vào những người phụ nữ trong sân nhà và khiến một người tử vong. Không những vậy, sau cú tông đầu tiên, người này còn tiếp tục lấy đà để thực hiện hai cú tông vào những người còn lại, trong đó bao gồm một em bé, nhưng không trúng.

Bởi vậy, việc cơ quan điều tra bước đầu tạm giữ Thành để điều tra hành vi có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở. Với việc sử dụng phương tiện là nguồn nguy hiểm cao độ thực hiện liên tiếp các cú tông, đây có thể là hành vi thuộc tình tiết định khung "Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật này.

Đối tượng Thành bị bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Quá trình điều tra tiếp theo, công an sẽ làm rõ ý chí, động cơ, mục đích và hậu quả của hành vi của đối tượng. Trong đó, tập trung làm rõ việc thực hiện 3 cú tông có nhằm tước đoạt tính mạng tất cả những người còn lại hoặc không nhằm tước đoạt tính mạng nhưng có nhắm tới những người còn lại hay không.

Nếu công an xác định những cú tông đều có tính chất đặc biệt nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác, đồng thời trong số những người còn lại có trẻ em, đối tượng có thể bị áp dụng thêm các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Phạm tội 02 lần trở lên" và "Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi", căn cứ khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.