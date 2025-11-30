Điểm tuần: Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch GPLX được quan tâm

Bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man

Tối 16/11, cháu T.P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bị bà nội cùng 2 người đàn ông đánh đập, bạo hành dã man suốt 4 tiếng đồng hồ. Tiếp nhận tin báo, công an lập tức vào cuộc và bắt tạm giam 3 người lớn liên quan tới vụ bạo hành gồm Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi). Trong đó, xót xa hơn khi Hằng là bà nội nhưng cũng chính là người khơi mào cho màn tra tấn khủng khiếp này.

Độc giả Tùy Nguyễn để lại bình luận sau khi theo dõi sự việc với tâm trạng bức xúc: "Thời nào rồi còn hành xử như thời trung cổ thế? Nhất là đối với trẻ vị thành niên, đối tượng được pháp luật bảo vệ. Hành động của đối tượng được gọi là "bà nội" kia thật sự kinh hoàng, cần phải nghiêm trị".

"Thương con quá, dù con có như nào cũng đều có cách để dạy bảo, sao lại đánh cháu nội mình như thế này? Sao lại có kẻ được coi là bà nội như thế này?", anh Nguyễn Việt Phước phẫn nộ.

Đối tượng Hằng, bà nội của cháu bé (Ảnh: Công an cung cấp).

Giá rau củ tăng phi mã, đừng đổ hết lỗi cho thiên tai!

Việc thiên tai hoành hành vô tình đẩy giá rau củ tăng phi mã tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn. Nhiều bà nội trợ cầm 200.000 đồng đi mua rau chỉ dám rón rén vì "rau đắt hơn thịt, tăng giá nhanh hơn vàng". Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng bão lũ chỉ là một phần nguyên nhân, và hoàn cảnh này đã làm lộ ra sự yếu kém trong khâu phân phối và những lỗ hổng về chuỗi cung ứng trên thị trường nước ta.

"Tôi đồng ý về nguyên nhân, bão lũ là một phần đẩy giá tăng chóng mặt, nhưng vấn đề về chuỗi cung ứng và sự thiếu liên kết mới là gốc rễ khiến giá cả dễ bị thao túng", độc giả Hoàng Thùy Linh thẳng thắn chỉ ra vấn đề.

Có chung quan điểm, anh Nguyễn Bá Hội bình luận: "Tôi hoàn toàn đồng ý, bão lũ chỉ là tác nhân kích hoạt, còn điểm nghẽn thật sự nằm ở chuỗi cung ứng thiếu ổn định và liên kết lỏng lẻo giữa sản xuất - vận chuyển - phân phối. Khi hệ thống yếu, thị trường rất dễ bị đẩy giá, tạo biến động lớn dù nguyên nhân ban đầu không quá cực đoan".

Giá rau xanh tại nhiều nơi giờ đây thậm chí "đắt hơn thịt" (Ảnh: Nam Anh).

Từ việc "dọn dẹp" Hàng Mã: Không thể tiếp tục nương tay với lộn xộn đô thị

Thực hiện thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, ngày 23/11, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm ra quân dọn dẹp, dỡ bỏ việc lấn chiếm vỉa hè tại phố Hàng Mã. Ngay trong đêm, nhiều hộ kinh doanh được yêu cầu tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, dọn vỉa hè theo hướng dẫn của lực lượng công an phường, trả lại không gian chung thông thoáng.

Mang tâm lý ủng hộ động thái của cơ quan chức năng, anh Hải Trần bình luận: "Người Hà Nội hay du khách từ lâu đã không thể đi bộ trên vỉa hè do các chủ tiệm để xe, bày hàng. Thành phố cần sớm quy định cụ thể việc sử dụng vỉa hè để vừa đảm bảo sinh hoạt của người dân cũng như việc đi lại an toàn cho mọi người".

"Cần thực hiện và duy trì thường xuyên, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Các hộ kinh doanh phải hiểu rằng vỉa hè là không gian chung, dành cho cả xã hội, không phải của riêng họ. Hy vọng các cơ quan làm nghiêm để các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, tránh tình trạng sau khi ra quân lại đâu vào đó, đầu voi đuôi chuột", độc giả Vũ Lê Thắng đặt kỳ vọng vào chiến dịch ra quân lần này.

Lực lượng chức năng dọn dẹp phố Hàng Mã tối 23/11 (Ảnh: Hải Long).

Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch GPLX

Quá trình lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng tình huống giao thông đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Đề xuất này thu hút nhiều ý kiến, trong đó phần lớn bày tỏ sự ủng hộ vì cho rằng bài thi mô phỏng hiện nay không đem lại hiệu quả và không phản ánh đúng kỹ năng lái xe ngoài thực tế.

Tài khoản Hà Nội Phố, người có 15 năm kinh nghiệm lái xe nhận xét bài thi mô phỏng nhìn như game đua xe và khác 180 độ so với thực tế. "Tôi có kinh nghiệm lái xe lâu năm, chưa từng xảy ra sự cố nhưng vẫn có thể trượt nếu thi mô phỏng. Không thực tế thì không đem lại hiệu quả, bỏ là đúng”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Nam Khánh cho rằng phần thi mô phỏng không phản ánh khả năng xử lý của người lái khi gặp tình huống thực tế.

"Thi như trò chơi điện tử vậy, chỉ chậm hoặc nhanh một chút cũng bị đánh sai. Quan trọng nhất vẫn là xử lý tình huống thật trên đường", bạn đọc nêu ý kiến.

Học viên đang thực hành mô phỏng đường trường trên máy tính tại Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi (Ảnh: An Huy).

Nếu phương tiện công cộng thuận tiện, tôi tự nguyện bỏ xe xăng, xe cá nhân

HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua nghị quyết để thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn. Theo đó, dự kiến từ ngày 1/7/2026, thành phố sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường là Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Trong bối cảnh Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới, việc thực hiện đồng thời các biện pháp, trong đó có việc giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là cần thiết. Tuy nhiên, từ giờ tới thời điểm dự kiến thực hiện là 1/7/2026, cơ quan chức năng sẽ còn hàng loạt "bài toán" nan giải liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân.

Bày tỏ quan điểm về chủ trương của thành phố, độc giả Hungthanh cho biết đây là động thái cần thiết, song phải thực hiện đồng bộ với nhiều biện pháp khác để đạt được hiệu quả, tránh ảnh hưởng đời sống người dân.

"Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bao gồm chuyển đổi giao thông công cộng sang xe điện; có chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho người dân bởi không phải ai cũng sẵn tiền để chuyển đổi sang xe điện. Quan trọng nhất, đó là tạm dừng xây nhà cao tầng trong nội đô, đồng thời đưa các cơ quan, trường đại học ra vành đai ngoại thành", người này đưa ra giải pháp.

"Tôi có dịp sang Nhật Bản chơi 1 tuần, để ý đường phố của họ gần như hoàn toàn không có xe máy cá nhân, thi thoảng chỉ có bóng dáng của những nhân viên giao hàng. Người dân chủ yếu di chuyển bằng tàu điện, xe buýt hoặc ô tô cá nhân. Bởi vậy, đường phố của họ thông thoáng, sạch sẽ, không khí trong lành, bầu trời lúc nào cũng xanh ngát.

Tuy nhiên, để làm được như vậy, họ đã phát triển một hệ thống metro và phương tiện công cộng thuộc hàng siêu đẳng, đảm bảo tiếp cận được mọi ngóc ngách, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Khi nào Việt Nam phát triển được hệ thống giao thông công cộng chỉ cần bằng 30% của Nhật Bản, tôi sẵn sàng bỏ xe máy cá nhân để sử dụng phương tiện công cộng", độc giả Hoàng Linh dẫn chứng.

Khắp địa bàn Hà Nội đang có hàng triệu xe máy, trong đó nhiều xe đã cũ và không còn đảm bảo tiêu chuẩn khí thải (Ảnh: Mạnh Quân).

Xe rác dàn hàng lấn chiếm 2/3 lòng đường gây mất an toàn giao thông

Phản ánh tới Dân trí, chị Hoàng Diệu (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) cho biết, đối diện số nhà 285 Lacasta, phố Tống Tất Thắng có một điểm tập kết rác lấn chiếm lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

“Cứ khoảng 7h hằng ngày, hàng chục xe rác tập trung về đây, xếp tràn lan dưới lòng đường. Xe rác chiếm tới 2/3 lòng đường khiến nhiều người buộc phải đi lấn sang làn ngược chiều, rất dễ xảy ra tai nạn nếu không chú ý”, chị Diệu nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 27/11, khoảng 7h, sau giờ thu gom trên địa bàn khu đô thị Văn phú, các xe rác được đưa về điểm tập kết dưới lòng đường, đối diện số nhà 285 Lacasta. Con phố chỉ có hai làn xe, trong khi các xe rác chiếm dụng 2/3 mặt đường, người tham gia giao thông buộc phải lấn sang làn ngược chiều để di chuyển qua khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý ngay tình trạng xe thu gom rác lấn chiếm lòng đường mà người dân trên địa bàn phản ánh.