Có được cấp hộ chiếu mới khi hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng

Anh Kiều Đình Quang hỏi: Tôi sinh ngày 24/10/1995, quốc tịch Việt Nam, hiện đang làm việc tại Nhật Bản, thời hạn lưu trú 01 năm, có hiệu lực đến tháng 12/2025. Hiện tại, hộ chiếu của tôi còn hiệu lực đến tháng 9/2026, trên hộ chiếu này còn hạn lưu trú đến tháng 12/2025.

Tôi dự định sẽ về Việt Nam để làm lại hộ chiếu mới (mặc dù hộ chiếu cũ vẫn còn hạn), sau đó sẽ quay trở lại Nhật Bản để tiếp tục làm việc theo đúng tư cách lưu trú hiện tại.

Nếu tôi xin cấp hộ chiếu mới tại Việt Nam thì tôi có thể giữ lại hộ chiếu cũ và mang theo để nhập cảnh khi quay lại Nhật Bản không? Tư cách lưu trú (visa) trên hộ chiếu cũ có còn hiệu lực khi tôi được cấp hộ chiếu mới không? Nếu tôi mang theo cả hộ chiếu mới và hộ chiếu cũ có visa, tôi có thể nhập cảnh bình thường vào Nhật Bản không?

Trong trường hợp tư cách lưu trú trên hộ chiếu cũ bị mất hiệu lực sau khi cấp hộ chiếu mới, tôi cần làm những thủ tục gì để đảm bảo quyền cư trú hiện tại không bị ảnh hưởng?

Trả lời:

Bộ Công an cho biết, về việc cấp hộ chiếu mới khi hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng:

Khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông mới, công dân cần nộp lại hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất còn giá trị sử dụng; khi hộ chiếu mới được cấp thì hộ chiếu cũ sẽ bị hủy giá trị sử dụng, đục lỗ và trả cho công dân. Trường hợp công dân không muốn đục lỗ hộ chiếu cũ (có visa còn hiệu lực) có thể đề nghị bị chú vào 02 hộ chiếu.

Về điều kiện nhập cảnh và cư trú tại Nhật Bản: đề nghị công dân liên hệ với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.