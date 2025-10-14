Trách nhiệm pháp lý của Ngân 98

Công an TPHCM đang tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, 27 tuổi, quê Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo công an, Ngân thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm là thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân”.

Trên giấy tờ, các sản phẩm nêu trên được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm loại sản phẩm khác không được phép lưu hành mang tên “viên rau củ Collagen”. Với thủ đoạn này, từ năm 2023 tới tháng 7/2024, Ngân đã thu về doanh thu khoảng 120 tỷ đồng.

Với diễn biến hành vi như trên, Ngân có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Ngân 98 cùng số hàng giả bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt cơ bản đối với người phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm là phạt tù 2-5 năm, bất kể doanh thu và lợi nhuận thu về từ hành vi phạm tội.

Nếu hàng giả tương đương số lượng hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc hành vi thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, chế tài xử lý là phạt tù 5-10 năm.

Trường hợp giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên hoặc người phạm tội thu lợi bất chính từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng, mức phạt là phạt tù 10-15 năm còn nếu hành vi thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù 15-20 năm hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, đây chưa phải chế tài cuối cùng bởi trong quá trình điều tra tiếp theo, công an sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, trong đó một trong những vấn đề mấu chốt là số tiền Ngân đã thu lợi bất chính.

Ngân 98 tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với những người liên quan (người đứng tên hộ doanh nghiệp, người sản xuất, phân phối hàng hóa...), cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý chí chủ quan và vai trò của họ trong vụ án. Nếu có căn cứ cho thấy đã có sự tiếp tay, giúp sức về tinh thần và vật chất để Ngân phạm tội, những người đó có thể bị xem xét về vai trò đồng phạm trong vụ án.

Đối với những người đã mua sản phẩm giả của Ngân, do quyền lợi được giải quyết trong vụ án hình sự, họ cần chủ động khai báo với cơ quan điều tra và cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan để chứng minh đã mua các sản phẩm giả.

Từ đó, cơ quan điều tra sẽ đánh giá, xét duyệt để xem xét có chấp thuận, đưa tên những người này vào danh sách bị hại trong vụ án hay không hay tham gia vụ án với vai trò khác. Nếu được coi là bị hại, những người mua hàng phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thể hiện cụ thể con số mà bản thân đã bị thiệt hại để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xử lý. Mức bồi thường thiệt hại cuối cùng sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định và thể hiện trên bản án có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền.

Đối với những người không khai báo hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu hợp lệ cho cơ quan tiến hành tố tụng, họ không được coi là bị hại trong vụ án, bất chấp mức độ thiệt hại tài sản ra sao.