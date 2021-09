Sau hơn một tháng hoạt động, Tổ công tác đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ tại nhiều địa phương ở các tỉnh, thành phía Nam.

Phải xác minh, hỗ trợ ngay khi có phản ánh

Ngày 19/7, căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH về việc Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Nhiều kiến nghị của các địa phương đã được Tổ công tác kiến nghị đến Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan để việc hỗ trợ người dân được thuận lợi.

Sau hơn một tháng hoạt động, Tổ công tác đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ tại nhiều địa phương.

Nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ an sinh tại các tỉnh, thành cũng đã được tháo gỡ. Cùng với những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đời sống an sinh của người dân tại 19 tỉnh, thành phía Nam cũng dần được đảm bảo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống an sinh của các tỉnh thành phía Nam đã có những chuyển biến tích cực.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi - Tổ trưởng Tổ công tác, công tác phòng, chống dịch tại 19 tỉnh thành phía Nam, thời gian qua đã có những bước chuyển rõ rệt. Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 và Công điện 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết đoán, quyết liệt, xuyên suốt.

Tuy vậy, sự chuyển biến chưa được đồng bộ. Một số địa phương vẫn hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết đoán, quyết liệt, xuyên suốt theo đúng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện 1102 và 1099 và Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Điều quan trọng nhất là các địa phương phải tổ chức ngay các đường dây hotline để người dân gặp khó khăn phản ánh. Khi tiếp nhận thông tin, phải đánh giá và giải quyết ngay để người dân an tâm. Người dân khó khăn do giãn cách kéo dài, dù không nằm trong các gói hỗ trợ đang triển khai, cũng phải có biện pháp giải quyết, tránh để người dân bức xúc" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho rằng, tất cả người dân gặp khó khăn khi giãn cách kéo dài cần phải được hỗ trợ.

Theo Thứ trưởng, Chính sách thứ 12 trong Nghị quyết 68 nêu rõ là hỗ trợ lao động tự do khó khăn. Do vậy, tất cả những lao động khó khăn cần phải được giải quyết kịp thời. Các địa phương phải linh hoạt trong việc hỗ trợ vì lao động tự do không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, không được hưởng chính sách ngưng việc. Nếu không được hỗ trợ, đời sống của họ sẽ gặp khó khăn.

"Cần mở rộng, bao phủ việc hỗ trợ đối với người dân khó khăn, kể cả nhóm đã nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Họ ở nhà 2, 3 tháng thì 1,5 triệu cũng đã chi tiêu hết, phải hỗ trợ thêm về chi phí và lương thực thực phẩm. Ngoài ra, cũng cần rà soát nhóm người ngoại tỉnh đang thuê trọ, hộ kinh doanh cá thể bị mất, giảm thu nhập để có giải pháp hỗ trợ", Thứ trưởng đề xuất.

Thứ trưởng kiểm tra đường dây nóng tại quận Phú Nhuận.

Tại TPHCM, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Nghị quyết 09 của HĐND TP chưa bao quát hết được các đối tượng hỗ trợ. Do vậy, các địa phương phải rà soát lại toàn bộ những lao động ngưng việc đang gặp khó khăn để hỗ trợ. Không phân biệt lao động tự do hay lao động có hợp đồng. Vấn đề này các tỉnh, thành khác cũng cần phải triển khai để không bỏ sót ai khó khăn trong mùa dịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 68.

"Các địa phương cũng cần vận động thêm nguồn lực, kinh phí để lo an sinh cho người dân. Tại quận Phú Nhuận đã vận động được hơn 45 tỷ đồng để cùng với 47 tỷ đồng nguồn quỹ ngân sách TP, đảm bảo đời sống cho người dân khi giãn cách tại nhà, nhà trọ. Nếu các địa phương khác cũng làm tốt công tác vận động này thì người dân sẽ ổn định hơn", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đánh giá.

Xây dựng "pháo đài" vững chắc tại các phường, xã

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận một số địa phương tổ chức khá tốt công tác hỗ trợ an sinh cho người dân. Cụ thể, tại quận Phú Nhuận, theo Bí thư quận thông tin thì tất cả người dân khó khăn gọi lên đường dây nóng đều được xác minh và hỗ trợ nếu gặp khó khăn.

Những phường, xã chưa thực hiện tốt việc lấy phường, xã làm "pháo đài" như chỉ đạo của Thủ tướng cần phải chỉnh đốn ngay.

Thời gian qua, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt phương châm lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ". Hầu hết các địa phương đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng, góp phần đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch những ngày qua.

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương phải luôn đảm bảo công tác an sinh để người dân an tâm chống dịch.

"Những phường, xã chưa thực hiện tốt việc lấy phường, xã làm "pháo đài" như chỉ đạo của Thủ tướng cần phải chỉnh đốn ngay. Quá trình khảo sát, Tổ công tác cũng đã ghi nhận một số nơi người dân phải tự đi mua hàng hóa, lương thực. Như vậy là các "pháo đài" hoạt động chưa hiệu quả, làm sao giữ chân được người dân ở trong nhà. Một số trạm y tế lưu động, lượng shipper đến tiêm vắc xin cũng còn hạn chế", Thứ trưởng chia sẻ.

TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam cần đẩy mạnh xét nghiệm, tiêm vắc xin, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.

Để công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh tại các địa phương, Thứ trưởng cho rằng, công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Cùng với đó, việc tổ chức phân phối, tiếp nhận hàng cứu trợ cần phải có sự đồng bộ.

"Hàng cứu trợ phải có một đơn vị chủ trì, có thể giao cho Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn hội sẽ cùng tham gia và huy động thêm các tình nguyện viên. Hàng khi tiếp nhận phải kiểm định đảm bảo chất lượng mới tiến hành nhập kho và trước khi phát hỗ trợ người dân cũng cần được kiểm tra, tránh tình trạng hàng hư hỏng, thối rữa", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề xuất.

Nhu yếu phẩm trước khi trao đến tay người dân phải kiểm tra đảm bảo không hư hỏng.

Cùng với đó, lực lượng tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ an sinh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ cần được phân công nhiệm vụ cụ thể và phải có đánh giá, chịu trách nhiệm tại từng phường, xã, quận. Cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ phải bị xử lý theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Lãnh đạo tại các địa phương cần phải xuống tận nhà dân, sâu sát với dân thì mới hiểu được dân và giải quyết khó khăn cho dân khi họ cần. Chỉ cần một tổ dân phố, một phường không hoàn thành mục tiêu chống dịch thì sẽ rất lây lan ra các khu vực khác, như vậy mục tiêu chống dịch không đạt được" - Thứ trưởng trao đổi.

Thứ trưởng cũng cho rằng, lãnh đạo địa phương cần phải bám sát địa bàn hơn nữa để công tác phòng chống dịch hiệu quả và công tác an sinh cũng được đảm bảo.

"Cùng với những đề xuất trên, việc thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh cũng cần được phổ biến rộng rãi đến với người dân. Khi người dân nắm vững những chính sách của Đảng, Chính phủ thì họ sẽ hỗ trợ tốt cho công tác phòng chống dịch, không bị các đối tượng xấu kích động" - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi - Tổ trưởng Tổ công tác, công tác phòng, chống dịch tại 19 tỉnh thành phía Nam chia sẻ thêm.

