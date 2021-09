Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đi từng nhà kiểm tra việc hỗ trợ người dân

Chiều 31/8, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi cùng đoàn công tác của Bộ đã có chuyến khảo sát xuống các quận Phú Nhuận, Quận 11 (TPHCM) để kiểm tra công tác hỗ trợ an sinh cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương.

Để nắm tình hình thực tế, Tổ công tác đặc biệt của Bộ đã trực tiếp thực địa tại phường 10, phường 11 (quận Phú Nhuận) để thăm hỏi từng nhà dân, khảo sát các trạm y tế lưu động, các điểm tập kết lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân.

Khảo sát công tác phòng, chống dịch tại tổ 5 (phường 11, quận Phú Nhuận), Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã trực tiếp gọi điện tới đường dây nóng của tổ dân phố để kiểm tra hoạt động của tổ tư vấn online.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cùng ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam trực tiếp gọi điện lên đường dây nóng của khu phố 5.

Sau khi liên hệ cho 2 số trong nhóm tư vấn online của khu phố 5, cả 2 đều tiếp nhận điện thoại nhanh chóng và tư vấn đầy đủ về thắc mắc từ người dân.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng tới thăm hỏi, động viên nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Đặc biệt là những lao động thất nghiệp vì dịch Covid-19, hộ nghèo và những sinh viên, công nhân thuê trọ…

"Nhà cô có mấy người? Những ngày này có đủ lương thực, thực phẩm không? Đã được tiêm vắc xin chưa? Ủy ban phường đã hỗ trợ gì chưa?" - là những câu hỏi ân cần mà Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi trực tiếp hỏi thăm từng người dân.

Ngoài việc thăm hỏi người dân tại các khu phố, đoàn công tác của Bộ LĐTB&XH cũng tới thăm các trạm y tế lưu động tại phường 10 (quận Phú Nhuận) để kiểm tra công tác hỗ trợ người dân về mặt y tế, thăm khám F0 tại nhà và tiêm vắc xin, xét nghiệm cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết, hiện nay quận đã tiêm vắc xin mũi 1 cho 131.494 người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,91% dân số. Tính đến nay quận có 1.404 F0 đang điều trị tại nhà và các khu cách ly, bệnh viện thu dung.

Để tiện chăm sóc, điều trị F0 tại nhà quận đã triển khai hoạt động 13 Trạm y tế lưu động tại 13 phường. Bên cạnh quan tâm điều trị, cứu chữa kịp thời cho F0, chính quyền luôn chăm lo, động viên để bệnh nhân an tâm điều trị.

"Quận cũng tuyệt đối không để sót bất kỳ một trường hợp nào không được chữa trị y tế, chăm lo đời sống", ông Tùng khẳng định.

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết, quận đã chăm lo cho 171.189 lượt người với số tiền hơn 46,8 tỷ đồng, trao 17.500/20.000 túi an sinh xã hội đến tay người dân.

Làm việc với UBND quận Phú Nhuận, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH đã đánh giá và ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của lãnh đạo quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như hỗ trợ an sinh cho người dân trên địa bàn.

"Quận đã nỗ lực để huy động được lực lượng lớn nguồn lực và nhân lực trong việc phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận rất tốt, đáp ứng được yêu cầu không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc trong thời điểm căng thẳng hiện tại, đó là điều đáng ghi nhận và cần phát huy hơn nữa", Thứ trưởng ghi nhận.

Kết thúc buổi làm việc với quận Phú Nhuận, đoàn công tác cùng Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH tiếp tục tới thăm người dân, trạm y tế lưu động ở khu vực cách ly tại phường 11 (Quận 11).

Có mặt tại Trạm y tế lưu động của phường 11 được thành lập tại Trường tiểu học Quyết Thắng cơ sở 2, do cán bộ của Bệnh viện Quân y 103 phụ trách, được tăng cường về hỗ trợ cho TPHCM.

Quan sát tình hình thực tế, Thứ trưởng nhận định Trạm y tế lưu động và lực lượng y tế tại đây là lực lượng quan trọng, tuyến đầu phòng chống dịch, tuy nhiên lại chưa được bố trí nhân lực cũng như cơ sở vật chất hợp lý.

"Cần bố trí một địa điểm rộng rãi và đầy đủ cơ sở vật chất hơn để đảm bảo được hiệu quả cộng việc cho lực lượng y tế tại đây. Quận phải nhanh chống rà soát lại và tìm một điểm trường rộng rãi hơn để chuyển Trạm y tế về đó để họ đủ điều kiện để có thể hỗ trợ toàn lực cho địa phương phòng, chống dịch", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh với lãnh đạo UBND Quận 11.

Theo báo cáo của UBND Quận 11, đến nay quận đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho hơn 168.000 người, đạt 97,27% dân số trên địa bàn. Toàn quận có 11.551 người mắc Covid-19, trong đó có nhiều F0 đang được điều trị tại nhà với sự hỗ trợ của 16 Trạm y tế lưu động.

Có mặt tại điểm tập kết lương thực, thực phẩm tại phường 11 (Quận 11), Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi trực tiếp kiểm tra các túi an sinh, nhiều thực phẩm kém chất lượng, một số rau củ bị hư do quá trình vận chuyển đã được Thứ trưởng đề nghị loại bỏ, bổ sung lại trước khi phát cho người dân.

"Phường phải cho rà soát lại toàn bộ các loại rau củ, thực phẩm khi nhận từ các nguồn mang về, những cái nào hư hỏng, không đảm bảo chất lượng thì loại bỏ ngay, bổ sung cái mới đảm bảo hơn trước khi mang xuống hỗ trợ cho bà con", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của UBND Quận 11, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã chia sẻ những khó khăn với lãnh đạo quận.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, Thứ trưởng yêu cầu chính quyền các cấp ở Quận 11 phải nêu cao hơn tinh thần và trách nhiệm cá nhân cũng như tập thể trong công tác phòng, chống dịch, cũng như hỗ trợ an sinh cho người dân, để người dân an tâm chống dịch.