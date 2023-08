Nhiều doanh nghiệp "đình đám" nợ bảo hiểm trăm tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa công bố danh sách 20.557 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên tính đến hết ngày 31/7.

Trong danh sách này, có nhiều doanh nghiệp chây ì, chậm đóng BHXH đến cả trăm tháng, chậm đóng với số tiền hàng tỷ đồng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp vốn rất nổi tiếng trong ngành hàng của mình.

Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn vốn là cái tên "đình đám" trong ngành bưu chính ở TPHCM cách đây hơn 10 năm. Thế nhưng, đến nay công ty này lại nổi danh ở lĩnh vực khác: đứng đầu bảng chây ì, chậm đóng BHXH tại TPHCM. Thời gian chậm đóng BHXH của công ty này là 65 tháng với số tiền lên đến gần 35,8 tỷ đồng.

"Tai tiếng" nhiều trong hệ thống giáo dục thời gian gần đây là hệ thống trung tâm anh ngữ Apax. Tại TPHCM, chi nhánh công ty cổ phần anh ngữ Apax đóng tại quận 3 đang chậm đóng BHXH đến tháng thứ 42 với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Công ty cổ phần dệt may Gia Định cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Công ty này vốn là một trong số ít doanh nghiệp dẫn đầu ngành dệt may của thành phố nhưng vài năm gần đây, tình hình sản xuất khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đến nay, dệt may Gia Định đã chậm đóng BHXH của hàng trăm người lao động kéo dài 21 tháng với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Hệ thống trung tâm vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi tiNiWorld có mặt tại hầu hết các thành phố lớn, là hình ảnh quen thuộc của nhiều trẻ em Việt Nam. Tuy nhiên, hiện đơn vị vận hành hệ thống này là công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiếu Nhi Mới đóng tại quận 1 (TPHCM) đang chậm đóng BHXH đến tháng thứ 39 với số tiền hơn 29,4 tỷ đồng.

Bếp nhà xứ Quảng là một thương hiệu ẩm thực có tiếng ở TPHCM, được nhiều người sành ăn yêu thích. Hiện trên danh sách chậm đóng BHXH của BHXH TPHCM, công ty TNHH ẩm thực Bếp nhà xứ Quảng đã chậm đóng kéo dài đến 45 tháng với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn là một trong những doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang hàng đầu. Hiện doanh nghiệp đã chậm đóng BHXH kéo dài đến tháng thứ 11 và số tiền chậm đóng hơn 15 tỷ đồng.

Bạn đọc có thể tham khảo danh sách 20.557 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TPHCM chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên TẠI ĐÂY (Số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/7, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 7/8).