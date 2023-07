Người hưởng lương hưu 124 triệu đồng được tăng thêm 16 triệu/tháng

Lương hưu tăng, cao nhất 20,8%

Ngày 29/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP (từ ngày 1/1/2022).

Bên cạnh đó, cũng tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh từ ngày 1/1/2022.

Chính thức tăng lương hưu từ ngày 1/7, mức cao nhất thêm 20,8% (Ảnh: Tiến Tuấn).

Từ 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trên 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh lần này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng những lần tiếp theo.

Người hưởng lương hưu cao nhất lương càng cao

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, ông P.P.N.T. (TPHCM) là người đang có mức lương hưu cao nhất cả nước. Đến tháng 6/2023, mức lương hưu của ông T. là 124.714.600 đồng/tháng.

Tại Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

So với trước thời điểm điều chỉnh, lương hưu của người hưởng cao nhất cả nước dự kiến tăng hơn 15.500.000 đồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 x 1,125.

Như vậy, từ tháng 7, dự kiến mức hưởng lương hưu của ông T. là hơn 140 triệu đồng/tháng. So với trước thời điểm điều chỉnh, lương hưu của ông T. dự kiến tăng hơn 15.500.000 đồng.

Theo BHXH Việt Nam, trước khi nghỉ hưu, ông T. là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của một công ty và có trên 23 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Tháng 4/2015, ông T. nghỉ hưu với mức lương hưu hơn 87,3 triệu đồng/tháng. Sau 5 lần điều chỉnh lương hưu của Nhà nước, đến tháng 6/2023, mức lương hưu của ông T. là 124.714.600 đồng/tháng.

Để có được mức lương hưu như hiện tại, có thời điểm, mức tiền lương đóng BHXH bình quân của ông T. là hơn 200 triệu đồng/tháng.

Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh như "nô lệ"

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh thiếu nữ 16 tuổi bị chủ tiệm spa ở Bình Dương đánh đập, dùng kéo cắt tóc như nô lệ gây xôn xao dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), cho biết, công an phường đã mời chủ spa lên trụ sở để làm việc.

Theo đó, P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp) có quen biết với chồng bà Đào Thị H. (SN 1997, quê Phú Thọ). Do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với chồng, bà H. đã hành hung gây thương tích N. hai lần.

Cả hai lần H. đánh N. đều quay video rồi phát tán trên mạng xã hội.

N. bị chủ spa dùng guốc đánh vào mặt tại một quán ăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, đêm 24/6, H. nhắn tin đề nghị N. đến quán ăn Lộc Phát 68 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) để nói chuyện.

Thấy N. xuất hiện tại quán, bà H. bố trí người quay phim để bà đánh. Bị đánh trọng thương ở đầu, máu ra nhiều, N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu đến rạng sáng ngày 25 mới về phòng trọ.

Khoảng 9h30 ngày 25/6, H. tiếp tục nhắn tin cho N. với nội dung yêu cầu đến nhà riêng của Huệ tại khu phố 4, phường An Phú.

Khi N. đến nơi, bà H. tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N. để quay video đăng lên mạng xã hội trưa cùng ngày.

Nữ sinh nghèo ở TPHCM bán cháo trước giờ thi tốt nghiệp THPT

Đó là câu chuyện của nữ sinh Phạm Thị Mỹ Duyên (SN 2005), học sinh lớp 12A7, Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh, TPHCM). Trước khi bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Duyên vẫn tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp gánh hàng trước khi đến trường như mọi ngày.

"Mẹ già yếu rồi nên dù đi học hay đi thi em vẫn tranh thủ phụ mẹ dọn hàng, bán hàng những lúc khách đông. Khi vãn khách, em học bài tại bàn luôn. Bạn bè cũng quen với cảnh này rồi, ai cũng thương và động viên em cố gắng nên em cũng không ngại gì", nữ sinh kể.

Trước khi bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Duyên vẫn tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp gánh hàng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ba bỏ đi từ khi Duyên còn rất nhỏ, để lại 2 anh em cho mình mẹ nuôi nấng. Mấy năm đầu, còn có bà ngoại phụ chăm sóc nhưng từ ngày bà mất, 13 năm nay, mẹ con Duyên phiêu bạt khắp nơi thuê trọ để sống.

Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con gái ăn học, bà Tuyết (mẹ Duyên) buôn bán đủ thứ, từ bát cháo, ly chè, gỏi cuốn... Với thu nhập vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn đồng từ nồi cháo mực, ba mẹ con tằn tiện lắm mới có tiền ăn qua ngày.

Chủ trọ khóc ròng khi công nhân bỏ phố về quê

Từ khi công nhân tại các nhà máy phải nghỉ việc, trở về quê, những chủ nhà trọ, tiểu thương quanh các khu công nghiệp mất đi nguồn thu nhập chính.

Đơn cử như chị Tùng (56 tuổi, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM), 10 năm bán tạp hóa tại khu nhà trọ quanh Khu công nghiệp Tân Tạo, nhưng người phụ nữ này chưa từng chứng kiến cảnh khó khăn như năm nay.

Lật cuốn sổ ghi nợ dày cộm trên tay, chị Tùng lắc đầu ngán ngẩm, dò từng dòng: "Anh N. thiếu 500.000 đồng, chị T. thiếu 3 triệu đồng…".

10 năm buôn bán ở xóm trọ gần Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) chị Tùng chưa từng chứng kiến cảnh khó khăn như năm nay (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Ở đây hơn 20 phòng nhưng giờ còn 10 phòng, chủ yếu là công nhân bị giảm giờ làm, cố bám trụ lại thành phố. Chủ trọ treo biển cho thuê từ giữa năm 2022 đến nay, nhưng chưa bao giờ lấp đầy được. Bây giờ phòng nào bị trả thì coi như trống phòng đó luôn, từ đây đến đầu hẻm bảng cho thuê treo đầy mà có ai đến hỏi đâu", chị Tùng nói.

Theo lời chị Tùng, khu vực quanh Khu công nghiệp Tân Tạo từng được xem là "thủ phủ" nhà trọ của công nhân nhưng giờ đây chỉ lác đác chỉ còn lại vài lao động nghèo, còn công nhân hầu hết về quê từ cuối năm ngoái.

Trung bình, những khu trọ tại đây dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/phòng. Dù giá rẻ hơn rất nhiều so với các khu công nghiệp khác, nhưng các chủ trọ vẫn "đỏ mắt" kiếm người thuê.

Cách đó không xa, dãy trọ do bà Trần Thị Thuật cũng đang treo biển cho thuê khắp nơi. Dãy trọ này có hơn 40 phòng nhưng chỉ còn 6 phòng có người thuê. Những người còn bám trụ lại là công nhân của công ty TNHH PouYuen, chỉ được đi làm khoảng 2-3 ngày/tuần.

"Trước đây, dãy nhà trọ của tôi lúc nào cũng kín phòng, người đến thuê phải qua "vòng loại" gồm các tiêu chuẩn như về đạo đức, công việc, tính cách thì mới được đặt cọc.

Giờ đây, dù có bỏ qua các tiêu chuẩn nói trên, dãy phòng trọ vẫn không có ai đến hỏi thuê" bà Thuật ngán ngẩm nhìn cảnh công nhân lên xin lại tiền đặt cọc rồi.. dọn đồ về quê.