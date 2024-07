Lương cơ sở, lương tối thiểu tăng, đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Lương cơ sở tăng, các chế độ được điều chỉnh theo

Hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho hay, các mức đóng bảo hiểm trên địa bàn được Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn dựa trên căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm; Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, còn căn cứ trên công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu các loại hình bảo hiểm theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện theo mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2024, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 46,8 triệu đồng.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm gồm: Do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách Nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; do người sử dụng lao động đóng.

Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở, và mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng như sau:

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 2,34 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động theo vùng từ ngày 1/7/2024, cụ thể: Vùng I là 4.96 triệu đồng, vùng II là 4,41 triệu đồng, vùng III là 3,86 triệu đồng, vùng IV là 3,45 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội lưu ý, khi thực hiện mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, các chế độ cần ưu tiên như: Chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%.

Chế độ cho người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc, hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.