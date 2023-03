Đề xuất tiếp tục nâng mức hưởng trợ cấp hưu trí

Đây là điểm mới trong dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.

Theo đánh giá tại Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội về hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã chỉ rõ: "Hệ thống bảo hiểm xã hội về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, sự kết nối giữa chính sách bảo hiểm xã hội với các chính sách xã hội khác chưa đồng bộ, chặt chẽ để thực sự đóng vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội".

Theo chủ trương nâng cao dần chế độ an sinh xã hội, trợ cấp hưu trí tới đây được kiến nghị tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, Nghị quyết số 28-NQ/TW về xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng gồm: Trợ cấp hưu trí xã hội do Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng; Bảo hiểm xã hội cơ bản; Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường.

Liên quan đến việc xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, dự thảo luật Bảo hiểm xã hội thông qua việc sửa đổi bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội và quy định kết hợp giữa trợ cấp hưu trí xã hội với tầng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung. Do vậy, dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung chương III về trợ cấp hưu trí xã hội với các quy định:

Công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Đồng thời, người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm bắt buộc và tự nguyện) chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng (thấp nhất bằng với mức trợ cấp hưu trí xã hội) cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng; mức trợ cấp mai táng bằng 10.000.000 đồng.

Dự thảo quy định, đối với trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo do các địa phương thực hiện cùng với các chính sách khác đối với người cao tuổi, trợ cấp hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ, phấn đấu đến năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đề xuất tại dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác được đề xuất tăng lên từ 360.000 đồng/người/tháng lên thành 500.000 đồng/người/tháng.

