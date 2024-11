Những ngày qua, đoạn video ghi lại biểu cảm đáng yêu của một bé trai thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong video, khi được mẹ hỏi: "Ở lớp con khóc thì cô bảo như nào?", bé trai liền giơ ngón tay làm động tác như ra dấu im lặng, nói một từ "nín" kéo dài bắt chước cô giáo. Biểu cảm hài hước của cậu bé khiến cả mẹ và bà em bật cười.

Đoạn video nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, đạt hơn 16 triệu lượt xem và hơn một triệu lượt yêu thích chỉ sau 3 ngày đăng tải. Cư dân mạng bày tỏ thích thú trước sự dễ thương của bé trai, đua nhau diễn lại vẻ biểu cảm, hành động của bé.

"Em bé nổi tiếng khắp mạng xã hội những ngày qua. Tôi xem đi xem lại đoạn video nhiều lần không biết chán", độc giả Lan Anh bình luận.

"Cháu bé diễn tả đúng từ ánh mắt đến giọng điệu, thật sự dễ thương", tài khoản Ngọc Hà viết.

Bé trai Hà Nội hút 16 triệu lượt xem với biểu cảm hài hước khi nói từ "nín" (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phương Nhi (23 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) xác nhận bé trai nổi tiếng trên mạng xã hội với từ "nín" là con trai mình - bé Danh Hưng, 21 tháng tuổi, có tên gọi ở nhà là Sữa.

Gần cuối tháng 10, bé Sữa được chuyển từ lớp mầm non nhỏ sang lớp mầm non lớn. Do chưa quen cô giáo và bạn bè, cậu thường quấy khóc, được các cô giáo dỗ dành để nín khóc.

Một lần đến đón con, cô giáo kể với mẹ: "Trên lớp con hay bắt chước hành động của cô rất dễ thương, đặc biệt mỗi lần nói từ "nín"".

"Ban đầu tôi không quá để ý, cho đến khi vài lần chơi với con, tôi giả vờ khóc, con chạy đến dỗ dành để mẹ nín khóc. Trong đoạn video, khi được bà ngoại hỏi han chuyện đi học, bé bắt chước cô giáo nên mới có video đáng yêu như vậy", Phương Nhi kể.

Bé Sữa bỗng nổi tiếng khắp mạng xã hội với biểu cảm hài hước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo người mẹ, cô vô tình ghi lại được khoảnh khắc đáng yêu của con trai, đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân để lưu giữ kỷ niệm cho con.

Sau một đêm, bé Sữa bỗng nổi tiếng khắp các diễn đàn khiến cả gia đình đều bất ngờ. Các cô giáo của bé cũng ngạc nhiên và thích thú với biểu cảm hài hước của cậu trò nhỏ.

"Tôi cảm nhận con được đón nhận nhiều sự yêu thương của mọi người", người mẹ chia sẻ.

Ngoài biểu cảm dỗ dành "nín khóc", mỗi khi ở nhà, bé Sữa còn bắt chước đóng vai giáo viên. Bé yêu thích khám phá thế giới động vật, được mẹ nhận xét hoạt bát và lanh lợi.