Nhóm thanh niên vác dao chặn xe, “xin tiền” trên cao tốc khai gì?

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan trong vụ chặn xe xin tiền trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 21h ngày 29/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn Video clip phát sóng trực tiếp hình ảnh một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo dao, kiếm tự chế và một số hung khí khác chặn xe ô tô ra vào trạm thu phí IC8, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc khu 9 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh để xin tiền.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm nên Công an huyện Phù Ninh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát, lên danh sách từng đối tượng tham gia.

Các đối tượng vác dao chặn xe, “xin tiền” trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, Cơ quan điều tra đã triệu tập 9 đối tượng tham gia chặn xe xin tiền gồm: Nguyễn Minh Quang, sinh năm 2000; Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1999; Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 2002; Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2000; Trần Phạm Tài Đức, sinh năm 2000; Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1999; Nguyễn Xuân Đạo, sinh năm, sinh năm 1999 đều có hộ khẩu tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và Uông Đình Lượng, sinh năm 1999 trú tại Khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền 300 nghìn đồng và 07 dao, kiếm, tuýp sắt tự chế. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật, trước đó, nhóm đối tượng đã uống rượu rồi rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để "chụp ảnh", sau đó bột phát nảy sinh ý định chặn xe xin tiền, đồng thời 1 đối tượng trong nhóm quay livetream trên facebook cá nhân, số tiền nhóm đối tượng này chiếm đoạt của các lái xe là hơn 400 nghìn đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguyễn Dương