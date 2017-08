Nhiều tài xế đưa tiền ướt, tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí

Tiền Giang:

Trạm thu phí BOT ở thị xã Cai lậy, Tiền Giang

Nhiều ngày qua và đỉnh điểm là vào chiều tối ngày 9/8, đã có nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài trên 2 km.

Nhiều tài xế đã dùng tiền mệnh giá thấp (200đ, 500đ) mua vé qua trạm, thậm chí là dùng tiền ướt để kéo dài thời gian qua trạm nhằm gây áp lực với trạm thu phí. Trước tình hình trên, lực lượng CSGT và công an xã đã được tăng cường để giữ gìn ANTT. Bên cạnh đó, trạm thu phí đã tăng cường nhân lực bán vé thủ công và cho xe lưu thông qua làn thu phí chiều ngược lại nhằm giải tỏa phương tiện nhưng do lượng xe quá đông nên phương tiện vẫn bị ùn tắc kéo dài trên 2 km.

Clip tài xế dùng tiền lẻ, tiền ướt mua vé qua trạm

Theo ghi nhận của PV, lượng phương tiện lưu thông vào đường huyện 63 và 67 thuộc xã Phú An, huyện Cai Lậy nhằm né trạm thu phí ngày 10/8 đã giảm bớt so với những ngày đầu khi trạm thu phí mới đưa vào hoạt động, nguyên nhân do lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xử lý xe quá tải và xe khách đi sai tuyến vào hai đường huyện này.

Trưa ngày 10/8, ông Trần Văn Bon giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết sau khi lượng xe ùn ùn đi vào hai đường huyện 63 và 67 để né trạm thu phí thì Sở đã chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với CSGT tuần tra xử lý xe quá tải lưu thông vào hai đường này.

Tình trạng ùn tắc kéo dài do tài xế trả tiền ướt, tiền lẻ khi qua trạm

Người đứng đầu sở GTVT Tiền Giang cũng khẳng định: “Không có chuyện hạ tải 2 đường này để “lùa” xe đi trên QL1 qua trạm thu phí. Về lâu dài nếu lượng xe quá đông làm cho hai tuyến đường này xuống cấp và mất ATGT thì ngành chức năng sẽ có giải pháp để đảm bảo ATGT và tránh hư hỏng đường”, ông Bon nói.

Cũng theo ông Bon lý do tài xế phản ứng trạm thu phí là vì họ cho rằng trạm thu phí đặt không đúng vị trí và mức giá quá cao nhưng dự án này có hai hợp phần là nâng cấp 1 đoạn QL1 và đầu tư mới tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy, vị trí đặt trạm thu phí và mức phí đã được sự thống nhất của các bộ ngành và địa phương.

Xe khách rẽ vào đường huyện để né trạm thu phí

Tài xế Võ Ngọc Đông ngụ tỉnh Tiền Giang cho rằng, trạm thu phí phải đặt trên đường tránh thị xã Cai Lậy và khi xe nào đi vào đường tránh thì thu phí mới đúng, đằng này xe không đi vào đường tránh cũng bị thu phí; còn chuyện nâng cấp QL1 thì đã có tiền của phí bảo trì đường bộ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy và nâng cấp QL1 được khởi công xây dựng vào tháng 2-2014 với tổng chiều dài khoảng 38,46 km trong đó chiều dài tuyến tránh được đầu tư mới là 12,02km còn lại trải nhựa nâng cấp 26,44 km QL1. Tổng kinh phí của dự án là gần 1400 tỷ đồng, thời gian thu phí là 6 năm 4 tháng, sau khi hết hạn dự án sẽ được bàn giao lại cho nhà nước tiếp tục khai thác quản lý.

Nguyễn Vinh