Công ty trồng rau theo chuẩn VietGAP "núp bóng" nuôi gà

Ngày 4/4, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định, thông tin về quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng C.P tại thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh thuộc tỉnh này.

Theo ông Hải, năm 2019, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam) tại địa phương này, do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư. Dự án nhằm cung cấp rau an toàn cho chuỗi nhà hàng của công ty và tiêu thụ nội địa.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Định và ngành chức năng là không bao che (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công ty vi phạm nhiều quy định như nuôi gà, lợn, bò, dê và tổ chức du lịch trải nghiệm mà không có giấy phép xây dựng cho các hạng mục này.

Ông Hải cho biết, chính quyền địa phương đã chậm phát hiện hoặc xử lý không kịp thời các vi phạm.

"Ngày 4/4 là hạn cuối nộp phạt nhưng công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ. Chúng tôi sẽ đôn đốc nếu công ty không nộp phạt, tiếp tục hoạt động thì sẽ kiểm tra, đồng thời đề xuất xử phạt nặng hơn", ông Hải nhấn mạnh.

Trước đó, người dân đã bức xúc và gửi đơn phản ánh về việc dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP có dấu hiệu vi phạm, "núp bóng" để chăn nuôi bò, lợn, gà, dê, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Bên trong dự án trồng rau an toàn theo chuẩn VietGAP nhưng lại nuôi gà, lợn, bò, thỏ... (Ảnh: Nguyễn Gia).

Theo Công an tỉnh Bình Định, công ty đã triển khai các hạng mục không đúng với nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư và không có hồ sơ môi trường được phê duyệt.

Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vân Canh xác định mô hình chăn nuôi tuần hoàn, khép kín là không đúng mục đích được UBND tỉnh cho thuê đất.

Trong thời gian qua, công ty tiếp tục xây dựng các công trình, sử dụng nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi phát sinh vấn đề về môi trường nhưng không báo cáo, cung cấp các hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết.