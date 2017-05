Nhiệt độ tháng 5 ở miền Bắc xuống thấp “hiếm gặp”

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay ở miền Bắc nhiệt độ xuống khá thấp kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ ghi được tại khu vực Láng (Hà Nội) là 21,7 độ C, ở Hà Đông là 21,4 độ C. Nguyên nhân là do miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ ở khí quyển tầng cao gây ra mưa lạnh, nhiệt độ giảm.

"Nhiệt độ giảm như vậy là hiếm gặp, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Trong lịch sử, vào ngày 18/5/1979 nhiệt độ ở miền Bắc còn xuống 21,1 độ C, 21/5/2000 còn xuống 18,9 độ C. Như vậy, hôm nay nhiệt độ ở miền Bắc xuống thấp như vậy cũng không phải bất thường".

Cũng theo ông Hải, nếu căn cứ theo mùa khí tượng thì tháng 5 vẫn là mùa Xuân, nên vẫn có thể xảy ra các hiện tượng mưa lạnh như ngày hôm nay. Đợt mưa lạnh này ở miền Bắc chỉ kéo dài đến hết ngày mai (19/5).

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm hôm qua và ngày hôm nay (18/5), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông; tính đến 13h chiều nay có một số nơi có lượng mưa khá lớn như: Sìn Hồ 27mm, Tam Đường 24mm, SaPa 18mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao nên đêm nay và ngày mai (19/5) ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên hôm nay và ngày mai (19/5) ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương