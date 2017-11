Mưa nguồn vẫn rất lớn – lũ tiếp tục dâng cao "bủa vây" Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế:

Gần như toàn bộ TP Huế bị nước lũ bủa vây vào chiều tối 5/11

Các thủy điện Hương Điền, Tả Trạch, Bình Điền vẫn đang xả lũ với cường độ lớn. Lũ các sông đang lên, Đêm nay lũ trên các sông Hương, sông Bồ tiếp tục dao dao động ở mức rất cao như hiện nay. Sông Truồi xuống chậm, sông Ô Lâu lên chậm. Cụ thể như sau:

Sông Hương tại Kim Long dao động ở mức 4,3m; trên mức báo động 3 là 0,8m; Sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 5,0m trên mức báo động 3 là 0,5m; Sông Tả Trạch tại Thượng Nhật ở mức 61,5 m; Sông Ô Lâu tại Phong Bình đạt đỉnh ở mức 2,5m; Sông Truồi tại Cầu Truồi xuống mức 3,1m;

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài ở các vùng thấp của huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

Nước cuồn cuộn chảy vào nhà một người dân ở Thị xã Hương Trà (ảnh: N.Phương)

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện mưa trên phía thượng nguồn vẫn rất lớn chưa có dấu hiệu dừng lại, điều này đồng nghĩa với việc nước lũ vẫn tiếp tục lên, chỉ khi nào mưa giảm thì lũ mới giảm.

Qua điện thoại, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho hay toàn huyện có 6 xã bị chia cắt do nước lũ là xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, một phần xã Quảng Phú – Quảng Vinh và một phần Thị trấn Sịa đoạn giao xã Quảng Phước. Mực nước nơi sâu nhất ngập 1,7 mét. Hiện tại nước lũ vẫn đang lên, nhất là các vùng ven sông Bồ có mực nước lũ khá cao, toàn huyện đang túc trực theo dõi.

Lũ bốn bế ở huyện Quảng Điền (ảnh: H. Hạnh)

Tại Thị xã Hương Trà hiện có 2.900 nhà bị ngập nước ở các xã phường như Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân và Thị trấn Tứ Hạ. Về giao thông, đường Quốc lộ 49, Tỉnh lộ 8A-8B bị ngập sâu có nơi lên tới 2 mét, chính quyền đã chốt chặn những điểm này không cho dân đi qua. Nước lũ qua theo dõi đang lên chậm.

Người dân Thị xã Hương Trà bất chấp nguy hiểm lội qua đường tràn nước ở cạnh sông (ảnh: N.Phương)

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết hiện đang nước lũ tại thành phố Huế đang lên chậm. Các vị trí xung yếu cần người dân cần chú ý là dọc sông An Cựu, bờ hồ phường Phú Cát, phường Phú Hậu, các hộ dân phường Xuân Phú gần sông Như Ý, sông Vỹ Dạ. Hiện cán bộ các phường đã di dời người dân lên các điểm cao an toàn. Một số vùng tại TP Huế đã được cắt điện đảm bảo an toàn. Trong đêm nay toàn cán bộ TP Huế trực chiến theo dõi lũ.

Ở huyện miền núi A Lưới có 208 nhà bị ngập từ 0,2-0,5 mét. Quốc lộ 49A bị sạt lở 3 điểm hiện đang cho phương tiện cơ giới sang gạt để phương tiện lưu thông. Đèo Pê Ke bị sạt 2 điểm chưa lưu thông được. Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở 12 điểm lớn nhỏ trong đó có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở ở huyện miền núi A Lưới (ảnh: D.Phước)

Cầu Khe Chai 1, Khe Chai 2 ở xã Đông Sơn bị sạt mố cấu; đường liên thôn Hồng Bắc bị sạt 2 điểm, trôi 1 cống; đường liên thôn Cha Đu – Thôn Nghĩa ở xã Hương Nguyên bị ngập 2 điểm; ngầm tràn tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới bị trôi hoàn toàn.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận tình hình lũ dữ dội tại Thừa Thiên Huế:

Ô tô ngập gần hết ở đường Nhật Lệ (ảnh: T.Thu)

Dắt xe đạp lội gần ngang thắt lưng ở đường Đinh Tiên Hoàng (ảnh: T.Nhân)

Cửa Ngăn dẫn vào Thành Nội Huế mênh mông nước

Các Hộ Thành Hào ven Kinh thành Huế đã đầy nước

Ghe chạy trên đường Quốc lộ 1A qua Lê Duẩn, TP Huế

Nước sông An Hòa tràn vào đường liên thôn

Đường Phan Đăng Lưu vốn cao ráo nhưng cũng đã bị nước tấn công vào lúc chiều

Đường Trần Hưng Đạo đoạn cầu Phú Xuân trong biển nước

Đoạn Cầu Lòn sát cầu Dã Viên đã không đi lại được

Đầu đường Kim Long mù trong mưa và nước ngập hơn đầu gối

Đường Đào Duy Anh cạnh sông Bao Vinh (ảnh: T.Trụ)

Người dân đi lại bằng ghe ở Thị xã Hương Trà (ảnh: N.Phương)

Đường về cầu Ca Cút ngập trong sóng nước tràn đường, nhiều người dân phải cố dắt xe lội nước về nhà dù rất nguy hiểm (ảnh: facebook)

Đâu đâu tại Huế cũng toàn nước lũ

Cô dâu và chú rể ở Thị xã Hương Thủy được chở bằng xe ba gác qua đoạn nước lũ vào hôn trường (ảnh: facebook)

Ghe trên đường Nguyễn Du (ảnh: Z.Trương)

Một nhà vườn Huế xưa bị nước lũ tấn công (ảnh: V.Khánh)

Ghe chờ ở khu bờ nam đô thị mới (ảnh: H.Hải)

Vườn rau người dân hư hại vì nước lũ (ảnh: Q.Minh)

Nước tràn vào nhà người dân ven sông An Cựu ở đường Phan Chu Trinh (ảnh: Đ.Phước)

Những đoạn sâu ở Kim Long (ảnh: X.Đạt)

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - ông Lê Trường Lưu đi thị sát lũ ở Thị xã Hương Trà (ảnh: H.Long)

Nhiều tuyến đường phố tại Huế đã phải di chuyển bằng ghe vì nước sâu (ảnh: Z.Trương)

Đại Dương