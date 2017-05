Chiến sĩ công an trẻ cứu sống bé trai đuối nước khi nhảy thác

Hà Giang:

Anh Bùi Đức Hai đã cứu sống cháu Bình (Ảnh cắt từ clip).

Ngay khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội Facebook đã thu hút nhiều người xem và bình luận. Cộng đồng mạng đã dành cho chiến sĩ công an trẻ nói trên nhiều lời khen ngợi.

Theo tìm hiểu, sự việc trên diễn ra ở khu vực thác Tre, thôn Nà Chì, xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Đình Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nà Chì cho biết, khoảng 17h15 ngày 11/5, cháu Hoàng Thanh Bình (11 tuổi), học sinh lớp 5 trường tiểu học Nà Chì và gần 20 học sinh (từ lớp 3 đến lớp 7) rủ nhau vào thác Tre, thôn Nà Chì để tắm. Trong quá trình tắm, không may cháu Bình đã bị đuối nước.

"Một vài cháu học sinh đã leo lên vách đá sau đó nhảy xuống nước. Cháu bình nhảy xuống trước, một vài cháu nhảy xuống sau, chắc là có va chạm nên cháu Bình mới bị đuối nước không bơi vào bờ được. Rất may, đúng lúc đó có một nam công an nhìn thấy nên đã nhảy xuống đưa cháu Bình lên bờ. Sau đó, chiến sĩ công an này đã vác cháu bé chạy mấy vòng, rồi đặt cháu xuống đất thực hiện các biện pháp sơ cứu như ép lồng ngực, hô hấp nhân tạo, một lúc sau cháu Bình đã tỉnh" - ông Thuấn nói.

Cũng theo ông Thuấn, khu vực thác Tre nói trên chỗ sâu nhất khoảng 2-3m. Hàng ngày, những đứa trẻ ra đây tắm thường có người lớn mang phao bơi đi cùng. Khi cháu Bình gặp nạn, các cháu đi học về rồi tự ý rủ nhau ra đây tắm, không có người lớn đi cùng.

Khi nhắc đến chiến sĩ công an trẻ đã dũng cảm cứu sống cháu Bình, ông Thuấn cho biết, đó là anh Bùi Đức Hai (SN 1997), đang công tác tại Phòng PK20, Công an tỉnh Hà Giang. Thời gian này, anh Hai được nghỉ phép về địa phương chơi.

Nguyễn Dương