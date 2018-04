Lượt đi bán kết Champions League: Chờ những cuộc “báo thù”

Nỗi đau của Bayern Munich

Nếu xét trong toàn bộ lịch sử, trận chiến giữa Real Madrid là Bayern Munich là cặp đấu cân bằng. Trong 11 lần chạm trán ở vòng knock-out cúp C1/Champions League, Real Madrid đi tiếp 6 lần. Con số ấy của Bayern Munich là 5 lần.

C.Ronaldo ghi 2 bàn trong tư thế việt vị vào lưới Bayern Munich ở trận lượt về tứ kết Champions League mùa giải trước

Thế nhưng, trong những năm gần đây, Real Madrid luôn mang tới nỗi đau cho Bayern Munich. Trong đó, màn đụng độ ở tứ kết Champions League mùa giải trước thực sự in hằn nỗi đau trong trái tim của những người Bayern Munich.

Đó là trận đấu mà “Hùm xám” đã lên tiếng kêu oan nỗi đau thấu trời bởi quyết định chưa thực sự chính xác của trọng tài. Tới mức, tờ Mundo Deportivo giật tít: “Real Madrid lọt vào bán kết nhờ scandal trọng tài”. Còn tờ Dario Sport đã gọi đó là “Vụ cướp bóng lịch sử của Real Madrid”.

Trong cả hai lượt đấu, Bayern Munich đều bị... đuổi người. Đặc biệt, ở trận lượt về, khi Bayern Munich đang có thế trận tốt, trọng tài đã truất quyền thi đấu Vidal. Điều này đảo lộn cục diện trận đấu. Chưa hết, cả hai bàn thắng của C.Ronaldo ở hiệp phụ đều ở trong tư thế việt vị.

Trước thềm trận chiến với Real Madrid ở bán kết mùa này, những người Bayern Munich đã tránh nhắc về cuộc “báo thù” nhưng ai cũng hiểu rằng, họ rất muốn hạ bệ Los Blancos để “rửa hận” và đồng thời giành vé vào chung kết Champions League.

Nhưng chỉ có điều, Bayern Munich đang phải chạm trán với Real Madrid ở thời điểm CLB này đang thống trị châu Âu. Trong 4 mùa giải gần nhất, Los Blancos đã giành 3 chức vô địch và chỉ bị loại đúng 1 lần ở vòng knock-out (trước Juventus mùa 2014/15).

Bên cạnh đó, “siêu sao” C.Ronaldo cũng đang có phong độ hủy diệt. Cầu thủ này đã liên tục ghi bàn giúp Real Madrid loại hai đối thủ sừng sỏ là PSG và Juventus. Trong quá khứ, Bayern Munich cũng là “miếng mồi ngon” của CR7. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chọc thủng lưới “Hùm xám” tới 9 lần sau 6 lần đụng độ.

Dù Bayern Munich đã ổn hơn dưới thời HLV Jupp Heynckes nhưng họ vẫn còn chút “gợn” nhất định ở hàng thủ. Nếu không cẩn thận, họ có thể tiếp tục ôm hận dưới gót giày của C.Ronaldo.

Dù sao, những người Bayern Munich cũng có quyền tự tin khi HLV Jupp Heynckes chính là người cuối cùng giúp CLB hạ gục Real Madrid (bán kết Champions Leaguie 2011/12). Liệu chăng, ông có tiếp tục giúp “Hùm xám” ca khúc khải hoàn?

Nỗi đau của AS Roma

Trong suốt chiều dài lịch sử, AS Roma chỉ một lần lọt vào chung kết Champions League. Nhưng kẻ vùi dập giấc mơ của “Bày sói” ở mùa giải 1983/84 chính là Liverpool. Dù rất cố gắng nhưng Roberto Pruzzo, Di Bartolomei, Toninho, Falcao, Bruno Conte... cũng chỉ cần hòa Liverpool trong 120 phút thi đấu. Cuối cùng, họ đã thất bại trong loạt sút luân lưu.

AS Roma thất bại trước Liverpool trong trận chung kết Champions League 1984

Tới thời điểm này, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại những pha ngoáy chân của thủ thành Bruce Grobbelaar trong loạt sút luân lưu định mệnh ấy. Nó trở thành niềm cảm hứng cho nhiều người gác đền sau này. Jerzy Dudek đã làm điều tương tự trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết Champions League 2004/05 để giúp Liverpool vô địch.

“Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn” nhưng AS Roma đã phải chờ tới 33 năm để có thể “phục hận” Liverpool. Bởi lẽ đó, trận chiến với Liverpool đã tạo nên hiệu ứng cực lớn. Dù trận lượt về ở Olimpico sẽ diễn ra vào tuần sau nhưng chỉ có những may mắn mới có thể sở hữu tấm vé vào sân ở trận đấu sắp tới.

Vé trận đấu tại Olimpico đã bán sạch từ nhiều tuần trước đó. Thậm chí, hàng ngàn CĐV AS Roma đã phải xếp hàng dài từ nửa đêm chỉ để sở hữu tấm vé. Ông Vincenzo Ricci, 85 tuổi, người may mắn sở hữu tấm vé cho biết: “Gia đình tôi 3 thế hệ đều là CĐV AS Roma. Tôi hy vọng AS Roma sẽ báo thù Liverpool”.

Với CLB có thực lực tầm trung ở châu Âu như AS Roma, việc lọt vào trận bán kết Champions League đã là kỳ tích lớn. Nhưng lúc này, những người dân thành Roma còn mong muốn nhiều hơn thế. Những người như ông Vincenzo Ricci (từng chứng kiến trận chung kết cúp C1 năm 1984) đã chờ tới 33 năm để ngóng đợi thời khắc lịch sử. Những CĐV trẻ sau này dù chỉ được nghe kể về chiến tích lịch sử nhưng cũng háo hức “báo thù” không kém.

Thế nhưng, Liverpool không phải kẻ tầm thường. Họ đã vượt lên “kẻ thống trị Premier League” Man City để lọt vào bán kết Champions League, điều họ chưa từng làm được kể từ mùa giải 2007/08. Liverpool là CLB duy nhất đánh bại Man City tới 3 lần trong một mùa giải dưới thời Pep Guardiola.

Trước trận đấu, tiền vệ Nainggolan thừa nhận lá thăm Liverpool là khó nhất (hơn cả Bayern Munich, Real Madrid). Dù không có thực lực mạnh bằng hai đối thủ còn lai nhưng Liverpool lại sở hữu lối rực lửa, không bao giờ chịu đầu hàng.

Đây sẽ là cuộc chiến ở tuyến giữa. AS Roma cũng như Liverpool chắc chắn sẽ không cam phận lui về phòng ngự. Họ sẽ dâng cao đội hình để chiếm lĩnh khu trung tuyến như cách từng thể hiện được Barcelona hay Man City. Dù Liverpool được đánh giá cao hơn nhưng không thể xem thường AS Roma. Quyết tâm phục hận sẽ giúp “Bày sói” mạnh mẽ hơn rất nhiều.

H.Long