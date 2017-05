Các đối thủ của U20 Việt Nam tại World Cup không quá mạnh

New Zealand vừa công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho VCK World Cup U20 sắp diễn ra. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, trước khi dự giải thế giới, các cầu thủ U20 New Zealand không chỉ không có nhiều thời gian tập cùng nhau, mà còn không có đối thủ đủ chất lượng để cọ xát.

New Zealand chỉ đá 2 trận với 2 đội bóng trong nước vào tối nay (2/5) và tối mai (3/5), để 30 cầu thủ nọ chia nhau thể hiện, rồi gút danh sách dự VCK World Cup U20 (loại 9 người, chọn 21 cầu thủ).

Về thành phần, U20 New Zealand cũng dùng khá nhiều cầu thủ nghiệp dư, vẫn còn đang đi học, chứ đội hình của họ không hoàn toàn là các cầu thủ chuyên nghiệp. Các cầu thủ trẻ của xứ sở chim Kiwi hầu như thi đấu rải rác khắp nơi, từ các đội bóng trẻ tại Anh, cho đến các đội bóng trẻ ở nước láng giềng Australia, các đội bóng trong nước, cho đến các anh chàng sinh viên từ các trường Đại học tại Mỹ, nên khả năng ráp nối là vấn đề với họ.

Đội hình của New Zealand có nhiều cầu thủ vẫn còn nghiệp dư

Nhìn chung, ngoài ưu thế thể hình, U20 New Zealand chưa phải là đội bóng quá mạnh so với U20 Việt Nam. Vả lại, ở tầm tuổi 19 – 20, các cầu thủ thuộc khu vực châu Đại Dương chưa phải là các cầu thủ chuyên nghiệp.

Do họ là học sinh, sinh viên, nên kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn còn non nớt, bản lĩnh giải quyết các tình huống khó khăn cũng chưa cao. Đấy là lý do mà người láng giềng cùng trang lứa với U20 New Zealand là U19 Australia từng thua U19 Việt Nam của thế hệ Công Phượng đến 2 lần trong năm 2013 (1 lần với tỷ số 1-5 tại vòng loại châu Á ở Malaysia, 1 lần với tỷ số 0-1 tại giải Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình).

Những gì mà thế hệ U19 năm 2013 từng làm được thì hy vọng lứa U20 hiện tại của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ làm được.

Đối thủ khác của U20 Việt Nam tại vòng bảng là Honduras. Đội bóng Trung Mỹ cũng là đội có tố chất tốt hơn cầu thủ Việt Nam, về kỹ thuật và về thể hình. Tuy nhiên, Honduras cũng có những điểm yếu đặc trưng.

Họ không được đánh giá cao về tính kỷ luật chiến thuật, nên khi bị đặt vào tình thế bất lợi, các cầu thủ Honduras thường tỏ ra nôn nóng và dễ mắc sai lầm.

Đây là điều mà đội bóng cùng khu vực với Honduras là Guatemala từng mắc phải trước một đại diện của bóng đá Việt Nam, tại một kỳ World Cup, khi đội tuyển futsal Guatemala thua đội tuyển futsal Việt Nam 2-4 tại VCK World Cup futsal 2016, ở Colombia.

Tức là, nếu không để cuốn theo lối chơi của đối phương, mà có thể buộc Honduras chơi theo cách của mình, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Mà với thể thức của VCK World Cup U20, chỉ cần thắng 1 trận, trong số 2 trận đấu với New Zealand hoặc Honduras, U20 Việt Nam có thể nghĩ đến vé vào vòng 1/8, dành cho 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Ở bảng của chúng ta, chỉ có U20 Pháp là vượt trội hẳn so với phần còn lại.

Kim Điền