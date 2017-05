Ông Trump tuyên bố có quyền chia sẻ thông tin với Nga

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Với tư cách là tổng thống, (tại một cuộc họp đã được lên lịch công khai tại Nhà Trắng), tôi muốn chia sẻ với Nga những thông tin thực tế về chủ nghĩa khủng bố và an toàn hàng không. Điều này hoàn toàn nằm trong quyền hạn tuyệt đối của tôi”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay.

Tổng thống Trump khẳng định ông làm vậy là vì các lý do nhân đạo, ngoài ra ông cũng muốn Nga đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống khủng bố cũng như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra sau khi báo Washington Post dẫn lời hai quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết, ông chủ Nhà Trắng đã “buột miệng” tiết lộ thông tin tối mật về chiến dịch chống IS với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong khi Moscow không nằm trong liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Thông tin này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi mặc dù Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cũng khẳng định cáo buộc ông Trump tiết lộ thông tin mật về chiến dịch chống IS với ngoại trưởng Nga là “tin giả mạo”.

Cuộc hội đàm giữa ông Trump với Ngoại trưởng Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak diễn ra hôm 10/5 tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp cấp cao nhất giữa chính phủ Mỹ và Nga kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm nay.

Thành Đạt

Tổng hợp