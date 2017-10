Không có cha, mẹ qua đời, nam sinh mang bệnh tim một mình nuôi em

Kết thúc giờ học buổi sáng, Hoàng Viết Nam (SN 1999, trú xóm 2, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) tất tả đạp xe về lo cơm cúng cho mẹ. Nam tranh thủ tạt qua trường mẫu giáo đón em Trang. Trong khi em Trang thơ thẩn chơi một mình thì Nam chuẩn bị cơm. Cái mâm nhỏ chỉ có bát cơm trắng, 1 quả trứng luộc và bát canh. “Hôm nào em về muộn thì anh họ sang cắm cơm, nấu sẵn canh cho. Hôm nào em về sớm thì em tự nấu lấy”, Nam nói.

Nam bê mâm cơm lên bàn thờ, châm hương mời mẹ. Cô em gái 4 tuổi lẽo đẽo theo sau. Chị Hoàng Thị Hường (SN 1967) - mẹ Nam mất được gần 2 tháng sau thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh u não.

Sinh ra Nam không biết bố mình là ai. Em là kết quả mối tình của mẹ và một người đàn ông ở Tây Nguyên khi mẹ vào làm thuê trong đó. Khi Nam chuẩn bị chào đời, mẹ một mình về quê, sinh con trong dị nghị và tủi nhục. Mẹ cũng không kể về người đàn ông đó, cũng không nói nguyên nhân vì sao hai người chia li. Nam cũng không hỏi…

Năm Nam 13 tuổi, mẹ sinh em Trang. Ba mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Mẹ quần quật cả ngày, hết việc đồng áng thì đi nhặt phế liệu ve chai, ai thuê gì cũng làm. Thương mẹ, thương em, dù bị hẹp động mạch vành, sức khỏe yếu nhưng Nam đã biết ghé vai gánh vác công việc đàn ông trong nhà.

Ba mẹ con đùm bọc nhau trong căn nhà tình thương của Hội LHPN xây tặng. Dù thiếu thốn, dù đói khổ nhưng Nam chưa bao giờ trách mẹ, cũng không bao giờ hỏi cha ở đâu bởi cậu sợ chạm đến nỗi đau thầm kín của mẹ.

“Hồi tháng 7, tự nhiên một nửa người bên trái của mẹ bị tê, cử động khó nhưng mẹ không đi bệnh viện kiểm tra. Đến khi không chịu được nữa, ngã gục xuống, em vay hàng xóm được 2 triệu đồng đưa mẹ đi viện. Bác sĩ nói trong đầu mẹ có khối u, phải chuyển ra Hà Nội gấp. Ra Hà Nội, các bác sĩ không dám can thiệp do khối u quá lớn. Được 1 tuần thì mẹ qua đời…”, Nam cố nén những giọt nước mắt chực trào ra.

Lo ma chay cho mẹ xong, Nam bàng hoàng nhận ra trong ngôi nhà lạnh lẽo này chỉ còn hai anh em. Bé Trang còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mình đang gánh chịu. Trẻ con nhanh quên, giờ không còn đòi mẹ mỗi khi đi ngủ nữa nhưng hay làm nũng anh. Với cô em gái bé bỏng sớm chịu thiệt thòi, Nam vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là anh, vừa là bạn.

“May em còn các cậu mợ. Cậu mợ nghèo, bị tật nguyền nhưng thương cháu. Hồi đầu năm học, mợ đóng 6,5 triệu tiền học, tiền ăn cả năm cho em Trang. Em thì được thầy cô trong trường giúp đỡ, hỗ trợ”, Nam nói.

Hỏi Nam về bố, cậu lắc đầu buồn bã: “Em không muốn nghĩ đến nữa, em cũng không muốn tìm. Người đã bỏ em khi em chưa chào đời thì tìm làm gì hở chị? Em chỉ có mẹ và em Trang thôi. Giờ mẹ chết rồi, em chỉ mong mình có thể nuôi nấng em nên người”.

Căn bệnh tim khiến Nam không làm được việc nặng. Có lần choáng, ngất xỉu ngay trong lớp. Hồi hè, bác sĩ bảo em cần phải phẫu thuật để nong động mạch vành nhưng hoàn cảnh như thế, Nam biết lấy đâu ra tiền? Mẹ qua đời, để lại cho Nam 6 sào ruộng nhưng cậu chỉ làm được 2 sào vì không có sức, 4 sào còn lại đành cho hàng xóm cày cấy.

Nói về kế hoạch tương lai, Nam tỏ ra chín chắn: “Em chỉ mong mình hoàn thành được chương trình phổ thông rồi đi học nghề, kiếm lấy công việc gì đó để nuôi em thay mẹ”.

Nói về hoàn cảnh em Hoàng Viết Nam, thầy Lê Văn Quyền – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết: “Khi mẹ em Nam ngã bệnh và mất, Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên đã phát động quyên góp, giúp đỡ từ các thầy cô giáo, các em học sinh trong toàn trường với mong muốn sẻ chia nỗi đau thương mất mát với em, không để em phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Trường miễn toàn bộ các khoản đóng góp cho Nam, phân công đoàn thanh niên động viên, hỗ trợ em trong học tập và trong sinh hoạt để em sớm ổn định cuộc sống, thay mẹ chăm sóc em. Với hoàn cảnh của em Nam hiện tại thì việc thi và học đại học sẽ rất khó, cá nhân tôi cũng đang liên hệ với các doanh nghiệp tạo điều kiện cho em về công việc sau khi em tốt nghiệp THPT”.

