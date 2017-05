So sánh "sức mạnh" camera trên Galaxy S8 và iPhone 7+

Thông số kỹ thuật

Nếu đem so sánh máy ảnh của Galaxy S8 với S7, người dùng sẽ không thấy có nhiều thay đổi. Vẫn là một camera chính độ phân giải 12 MP theo công nghệ Dual Pixel, khẩu độ F/1.7. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất trong camera của máy đó là bộ xử lý hình ảnh mới, giúp cho khả năng xử lý và tái tạo màu sắc tốt hơn thế hệ cũ.

Ngoài ra, Galaxy S8 được nâng cấp lên độ phân giải camera trước lên 8MP, đi kèm tính năng lấy nét tự động.

Với iPhone 7 Plus, Apple đã có sự thay đổi đáng kể khi sử dụng hệ thống camera kép độ phân giải 12 MP. Trong đó, một máy ảnh có ống kính góc rộng tiêu chuẩn và máy ảnh thứ hai là một ống kính tele cho phép zoom quang học lên đến 2x. Nó cũng có khả năng lên đến 10x zoom kỹ thuật số.

Thử nghiệm thực tế

Trong các bài thử nghiệm ở nhiều phân cảnh khác nhau, đặc biệt là ánh sáng ngoài trời, Galaxy S8 được đánh giá cao bởi độ chi tiết và khả năng thu sáng tốt hơn hẳn so với người tiền nhiệm. Khi so sánh với iPhone 7 Plus, Galaxy S8 tiếp tục cho thấy khả năng đo sáng và tái tạo màu sắc. Cụ thể hơn, hai bức ảnh này được chụp ngoài trời và "người chiến thắng" rõ ràng là Galaxy S8.

Ảnh trên Galaxy S8 có độ sáng màu được điều chỉnh vừa phải, không bị gắt xanh và bệt màu. Đối với iPhone 7 Plus, ảnh bị đục, không trong trẻo do ám xanh khi chụp ngược sáng. Các chi tiết trong vùng tối không thể hiện rõ. Đặc biệt là bị bệt màu ngay góc tòa nhà màu trắng.

Tại bức ảnh này, Galaxy S8 có màu ảnh trong trẻo, không ám màu, chi tiết trong vùng tối sáng rõ hơn so với iPhone. Khi so ở môi trường nhiều chi tiết và khá tối, nhưng độ cân bằng trắng và khả năng tái tạo màu sắc cũng như độ chi tiết, nổi khối của Galaxy S8+ tốt hơn iPhone 7 Plus.

Khi chụp trong nhà, ánh nắng rọi vào khe cửa, ảnh trên iPhone 7 Plus cho sai màu khi màu nắng vàng chiếu vào da người bị ngả đỏ. Tổng thể ảnh bị ám màu khá nặng, ảnh không trong.

Thử nghiệm ở chế độ Dynamic Range (DR - độ chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối) cho thấy mức độ tương phản của iPhone 7 Plus cao hơn so với S8. Tuy nhiên, việc này cũng làm mất các chi tiết vùng tối khá nhiều.

Trong bức ảnh này có thể thấy màu nắng vàng bị sai màu khi ngả về màu đỏ trên iPhone 7 Plus, độ chi tiết ở các tòa nhà xa vẫn chưa được tái tạo rõ nét. Đối với Galaxy S8, độ tái tạo nét tốt, nhìn xa vẫn còn thấy rõ các đường vân cửa sổ trên tòa nhà Bitexco. Chi tiết các vùng tối sáng rõ hơn và vẫn giữ được độ tương phản nhất định.

Về khả năng chụp đêm,, chế độ auto trên Galaxy S8+ đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dùng bình thường. Khả năng chụp ban đêm ở chế độ tự động khá tốt, hình ảnh thu về đủ chi tiết và khá sáng khi so với iPhone 7 Plus. Độ tái tạo chi tiết rõ nét, nhìn xa xuống đường vẫn thấy xe cộ, đèn đường và các chi tiết nhỏ hơn bên dưới. Máy nhận diện màu xanh tốt, không bị bệt màu và ám xỉ như iPhone 7 Plus.

Qua đánh giá, dòng sản phẩm mới của Samsung cho khả năng thu sáng và cân bằng màu sắc tốt, đây là một điểm cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Đi cùng đó, màu sắc trên camera Galaxy S8 có xu hướng ấm hơn so với thế hệ trước.

Tuy vậy, nhắc đến khả năng chụp chân dung, iPhone 7 Plus được sinh ra để đáp ứng nhu cầu chụp chân dung và nó hoàn toàn làm tốt điều này hơn Galaxy S8+. Điều này có được bởi iPhone 7 Plus sử dụng bộ đôi camera kép để tạo ra trường sâu điểm ảnh cũng như làm mờ hậu cảnh tốt hơn. Chế độ Portrait Camera trên iPhone 7 Plus sẽ tận dụng một camera ống kính 56 mm để chụp ảnh và ống kính góc rộng 28mm còn lại để tạo ra bản đồ độ sâu của khung ảnh. Từ đó, máy sẽ xử lý các lớp ảnh riêng biệt và làm mờ hậu cảnh, tạo ra bức ảnh xóa phông tốt nhất, tựa như các máy ảnh DSLR

Chế độ Selective Focus trên Galaxy S8

Đối với Galaxy S8, chế độ Selective Focus cũng hướng đến mục đích tương tự và áp dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau. Tuy nhiên, tính năng này dựa hoàn toàn vào phần mềm để tạo hiệu ứng bởi vì máy không có ống kính thứ hai nên vẫn thua thiệt so với đối thủ. Tuy vậy, các bức ảnh chân dung mà Samsung Galaxy S8+ tạo ra đều khá tốt, không quá thua kém đối thủ.

Nhìn chung, camera Galaxy S8 và iPhone 7 Plus đều là bộ đôi sản phẩm sở hữu camera tốt nhất hiện nay tại Việt Nam và là sản phẩm đáng được lựa chọn trong thời điểm hiện nay.

Gia Hưng

Ảnh: Đinh Phúc