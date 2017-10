Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu của Nature Research

Đó là công trình “Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general health examinations” (tạm dịch: Dữ liệu khảo sát về xu hướng khám bệnh tổng thể định kỳ của người Việt) do TS. Vương Quân Hoàng, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu xã hội Liên ngành, Trường Đại học Thành Tây công bố đầu tháng 10/2017 vừa qua.

Nghiên cứu này tiến hành khảo sát phỏng vấn sâu 2.068 người trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11/2016 tại địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận.

TS. Vương Quân Hoàng, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu xã hội Liên ngành, Trường Đại học Thành Tây.

Mục tiêu chính của nghiên cứu là xem xét mối quan hệ giữa thái độ và thói quen khám bệnh tổng thể định kỳ của người Việt so với các yếu tố thuộc về nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, học vấn, việc có hay không đóng bảo hiểm xã hội, khả năng sử dụng thiết bị công nghệ, kỹ năng và ý thức sử dụng các dụng cụ thiết bị y tế… Nghiên cứu cũng khảo sát về quan điểm của người dân đối với ảnh hưởng của thông tin họ thu được hàng ngày đến việc quyết định và hành vi sức khỏe định kỳ.

Theo TS. Trần Quang Tuyến - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu của tác giả Vương Quân Hoàng rất kịp thời, khi xét trong bối cảnh Việt Nam đang có những thay đổi cơ bản về đời sống xã hội. “Kinh tế phát triển kéo theo nhiều thay đổi về thói quen, lối sống của người dân; trong đó hành vi khám bệnh định kỳ và một ví dụ. Tuy vậy, giới khoa học nước ta vẫn chưa có nhiều nghiên cứu kịp thời để phản ánh và tìm hiểu cặn kẽ về những biến chuyển này”, TS. Tuyến nhận xét.

Được biết, công trình mới công bố này là công bố thứ 5 của TS. Vương Quân Hoàng từ dự án nghiên cứu y-xã hội tại Trường ĐH Thành Tây mà ông là trưởng nhóm. Các kết quả trước đó là: 1) “Các tác nhân tâm lý và kinh tế xã hội tác động đến tính bền vững xã hội qua ảnh hưởng được cảm nhận lên chất lượng y tế và sức khỏe” (Sustainability 2017; 9(8): 1456. DOI:10.3390/su9081456); 2) Điều gì khiến người Việt (không) đến khám sức khỏe tổng quát định kỳ? (Osong Public Health & Research Perspectives 2017; 8(2):147-154); 3) “Lắng nghe nhu cầu sức khỏe khi cơ thể lên tiếng: hiểu biết từ một điều tra tại Việt Nam 2016 về khám sức khỏe tổng quát” (Indian Journal of Community Health 2017; 29(1):101-107); 4) “Truyền thông sức khỏe, công nghệ thông tin và thái độ công chúng đối với việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ” (F1000Research 2016; 5: 2935).

TS. Vương Quân Hoàng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kinh tế tại Trường ĐH Tổng hợp Bruxelles, Bỉ. Trước khi nhậm nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành thuộc Trường ĐH Thành Tây, TS. Hoàng đã có hơn 15 năm công tác tại nhiều đại học trong và ngoài nước, gần đây nhất là ĐH FPT.

Tại Trường ĐH Thành Tây, TS. Hoàng đang chủ trì 2 nhóm nghiên cứu, một nhóm nghiên cứu về chủ đề “y-xã hội” mà công trình mới đăng trong tạp chí Scientific Data của Nature là một kết quả đại diện. Nhóm nghiên cứu thứ hai tập trung vào chủ đề “sản lượng và năng suất khoa học của các nhà khoa học xã hội Việt Nam”.

Đến nay, TS. Vương Quân Hoàng đã có 50 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus và PubMed, cũng như chương sách của các nhà xuất bản uy tín như Palgrave Macmillan, ABC Clio/Praeger, Routledge, World Scientific... Đồng thời, ông cũng là đồng/tác giả của 6 đầu sách chuyên khảo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Scientific Data là ẩn phẩm mới nhất trong xê-ri hàn lâm Nature Research (đơn vị chủ quản của Tạp chí uy tín Nature). Mặc dù mới được thành lập từ 2014, nhưng Scientific Data đã được đánh giá là tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dữ liệu mở. Theo Scimago, tạp chí Scientific Data hiện có chỉ số H là 19 và được xếp vào nhóm Q1 (cao nhất) ở cả 6 phân ngành liên quan. JCR 2016 cho biết chỉ số ảnh hưởng impact factor của Scientific Data là 4.83, và sẽ tiếp tục tăng. Theo TS. Đoàn Văn Tỉnh, từ ĐH Waikato, New Zeland: “Tạp chí với dữ liệu mở như Scientific Data là một xu hướng mới của công bố quốc tế hiện đại. Trước đây, thường chỉ có các tổ chức nhà nước, phi chính phủ mới đủ nguồn lực công bố các dữ liệu mở. Tuy vậy, theo xu hướng mới, mỗi nhà khoa học đều có thể đóng góp cho nguồn dữ liệu mở để cả thế giới đều có thể tiếp tục sử dụng”. “Việc một nhà khoa học làm việc gần như độc lập, công bố một mình trên tạp chí uy tín như Scientific Data là rất đáng khích lệ cho giới khoa học Việt Nam nói chung và khoa học xã hội Việt Nam nói riêng”, TS. Tỉnh cho biết.

Thùy Dương