Sơn Tùng M-TP mang “ngai vàng” lên sân khấu, Hari Won trắng tay

Sau 19 năm ra đời, năm nay, giải thưởng Làn Sóng Xanh tiếp tục là chương trình quy tụ được đông đảo ca sĩ ở nhiều thế hệ như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Isaac, Tóc Tiên, Bảo Anh, Soobin Hoàng Sơn, Hari Won, Erik, Trọng Hiếu, Hòa Minzy, Lê Thiện Hiếu, Minh Như, Rocker Nguyễn,...

Những giải thưởng được chú ý và được quan tâm nhiều nhất là “Ca sĩ được yêu thích nhất trong năm - bảng trẻ (top hit)”. Những gương mặt ca sĩ trẻ, thành danh và đã có được chỗ đứng riêng, tên tuổi cùng sức hút không thua kém những thế hệ ngôi sao đi trước.

Trong đó, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn sau nhiều năm vắng bóng, năm nay họ đã quay trở lại và bất ngờ giành chiến thắng ở hạng mục này. BTC cũng cho biết, năm nay sẽ là năm cuối cùng giải thưởng Làn Sóng Xanh có hạng mục giải thưởng Bảng Vàng này.

Đáng tiếc nhất là nữ ca sĩ Hari Won được đề cử ở ba hạng mục là "Single của năm", "Bài hát hiện tượng" và "Nữ ca sĩ triển vọng" nhưng cuối cùng phải ra về tay trắng.

Nếu Soobin Hoàng Sơn là lựa chọn phù hợp thì Bảo Anh được xem là “khá già” so với tiêu chí của giải thưởng ở bản triển vọng vì hiện nay cô cũng đã thành công với những ca khúc hit từ vài năm, như: Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đau...

Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất: Đông Âu, Tiên Cookie, Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Phan Lê Ái Phương, Nguyễn Phúc Thạch (Only C), Phạm Toàn Thắng, Nguyễn Hồng Thuận, Vương Anh Tú, Vương Quốc Tuân (Mr. Siro).

Ca khúc "Sau tất cả" của Khắc Hưng do Erik thể hiện chiến thắng ở hạng mục "Bài hát hiện tượng của năm". Ca khúc này tạo nên trào lưu "Sau tất cả" trên mạng xã hội, được nhiều ca sĩ tên tuổi lẫn công chúng cover lại khi có giai điệu và ca từ dễ đi vào lòng người.

Trong giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 19 cũng gây không ít tranh cãi khi giải “Gương mặt phát hiện” được trao cho ca sĩ - diễn viên Rocker Nguyễn. Bởi, trong bảng đề cử những gương mặt phát hiện có thể thấy đáng chú ý và thực sự được xem là “phát hiện mới” của âm nhạc nổi bật hơn hẳn là Lê Thiện Hiếu, Suni Hạ Linh - những giọng ca trẻ tiềm năng.

Ngoài phần trao giải, các tiết mục trình diễn của các ca sĩ trong năm nay cũng gây chú ý và nổi bật không kém nhờ sự đầu tư khá chỉn chu.

Hồ Ngọc Hà nhận được sự reo hò, cổ vũ của khán giả khi trình diễn ca khúc hít "Gửi người yêu cũ".

Liên khúc mở màn do các ca sĩ trẻ Lê Thiện Hiếu, Suni Hạ Linh, Only C, Lou Hoàng, Rocker Nguyễn, Hòa Minzy và Minh Như trình bày.