Tái hiện thời khắc lịch sử 80 năm về trước tại Quảng trường Ngọ Môn - Huế

Tối 22/8, chương trình chính luận nghệ thuật "Thời cơ vàng" diễn ra đồng thời tại 3 điểm cầu Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế) và Bến Nhà Rồng (TPHCM).

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, Huế, TPHCM tổ chức và thực hiện. Đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc lịch sử, khi vua Bảo Đại làm lễ thoái vị tại lầu Ngũ Phụng, trên cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa (Ảnh: Vi Thảo).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự điểm cầu tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế.

Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự điểm cầu tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế (Ảnh: Đình Hoàng).

Chương trình không chỉ tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc mà còn giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình có 3 chương nội dung chính: Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ; kiên quyết không ngừng thế tấn công và nhất định thành công.

Tại các điểm cầu, không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu với sân khấu đa chiều, công nghệ 3D Mapping tạo nên những đại cảnh tái hiện khí thế Tổng khởi nghĩa và những bước ngoặt lịch sử.

Sân khấu Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế được dàn dựng công phu và hoành tráng (Ảnh: Vi Thảo).

Chương trình còn có sự tham gia của các nhân chứng lịch sử và nhân vật tiêu biểu, những người từng trải qua thời khắc chuyển mình của dân tộc, cùng chia sẻ cảm xúc và ký ức.

Các màn thực cảnh lịch sử, phần giao lưu với giới trẻ cùng thông điệp "Thời cơ phải do con người tạo ra" càng làm nổi bật tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng dựng xây một Việt Nam thịnh vượng.

Điểm cầu tại thành phố Huế, sân khấu Quảng trường Ngọ Môn được dàn dựng công phu và hoành tráng. Hiệu ứng 3D Mapping đưa di sản trăm năm trở thành bức tranh sống động, như một bản giao hưởng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cố đô Huế, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Vi Thảo).

Đặc biệt, thời khắc vua Bảo Đại làm lễ thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ lâm thời tại lầu Ngũ Phụng trên cổng Ngọ Môn cách đây 80 năm đã được tái hiện. Đây chính là một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm tại Việt Nam, mở ra trang sử mới cho dân tộc.

Ngoài ra, nhiều sự kiện khác gắn liền với cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại cố đô Huế, góp phần làm nên sự kiện trọng đại ngày 30/8/1945 cũng được kể lại qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.