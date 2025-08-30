Xuyên tạc tin cựu chiến binh 90 tuổi bị cản trở khi đi xem diễu binh A80

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản xử lý L.T.A. (20 tuổi, ở xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, tối 27/8, mạng xã hội lan truyền video có nội dung cho rằng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm A80 trên phố Nguyễn Thái Học không cho một cựu chiến binh 90 tuổi vào xem vì không mua chỗ.

Clip sai sự thật do A. chia sẻ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với cựu chiến binh trong clip là ông N.V.L. và thân nhân đi cùng cùng những người có liên quan để xác minh vụ việc.

Theo đó, chiều tối 27/8, ông L. được người thân đưa đi xem buổi sơ duyệt. Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, ông có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đã hướng dẫn và đưa gia đình ông đi khoảng 90m đến khu vực đẹp hơn, có bố trí ghế ngồi ưu tiên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã xác định được người đăng tải video là L.T.A..

Ngày 29/8, làm việc với cơ quan công an, A. thừa nhận do bức xúc vì mâu thuẫn với người phụ nữ mặc áo đen trong video nên đã suy diễn nội dung như trên.

L.T.A. cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi những người có liên quan, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên phố Nguyễn Thái Học, Ban tổ chức lễ kỷ niệm.

Cựu chiến binh N.V.L. được ưu tiên bố trí ngồi ngoài hàng rào (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.