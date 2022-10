Xử phạt doanh nghiệp liên quan vụ buôn lậu hơn 1,3 triệu lít xăng

Ngày 10/10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu hơn 1,3 triệu lít xăng.

Cơ quan chức năng lấy mẫu số xăng được phát hiện trên kho tàu Xuân Sơn 5 để kiểm tra (Ảnh: V. Linh).

Trước đó, vào hồi cuối tháng 3, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan phát hiện lượng lớn xăng được giấu trong kho của tàu Xuân Sơn 5 đang neo đậu trên vùng biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Số xăng có giá trị hơn 36,8 tỷ đồng nói trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tân Xuân và Công ty TNHH Xuân Sơn (đều có địa chỉ tại thị xã Cửa Lò).

Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai doanh nghiệp này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp giấy tờ liên quan đến số xăng kể trên. Đây là vụ buôn lậu xăng với số lượng lớn nhất được phát hiện tại Nghệ An từ trước tới nay.

Với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, Công ty TNHH Xuân Sơn do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1973) làm giám đốc, bị xử phạt hành chính số tiền 180 triệu đồng. UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính (hơn 1,3 triệu lít xăng), sung vào ngân sách Nhà nước.

Về hình thức xử lý đối với Công ty TNHH Tân Xuân, doanh nghiệp được xác định là cùng Công ty TNHH Xuân Sơn mua, tàng trữ hơn 1,3 triệu lít xăng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, phóng viên Dân trí đã liên hệ với các cơ quan liên quan nhưng chưa nhận được câu trả lời.