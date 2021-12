Xử lý nghiêm cán bộ "vòi vĩnh", làm khó người dân, doanh nghiệp

Dân trí Chiều 11/12, kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Định khóa XIII đã bế mạc sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho hay, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ. Bởi, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và bộ mặt đời sống nhân dân trong tỉnh.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu bế mạc kỳ họp.

Song, nhìn chung phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt, vượt so với kế hoạch đề ra. Nổi bật như tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, vượt gần 30% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt 1,33 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng hơn 10% so với cùng kỳ; nhiều công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt; sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ khá; an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là kịp thời chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh đại dịch Covid-19, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định…

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh, có biện pháp linh hoạt ứng phó với từng tình huống cụ thể; không chủ quan, lơ là; sẵn sàng phương án, nguồn lực ứng phó với dịch bệnh; giám sát chặt chẽ người về từ vùng dịch…

Dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ những đau thương, mất mát đến các gia đình có người thân không may bị nhiễm và qua đời vì dịch Covid-19. Mong các gia đình cố gắng vượt qua, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đồng thời, ghi nhận, tri ân các lực lượng tuyến đầu đã không kể ngày đêm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội…

Đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp (Ảnh: Bảo Thoa).

Định hướng phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2022, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, trong năm 2022 tỉnh sẽ tập trung ban hành các cơ chế, chính sách mới trên cơ sở tổng kết những chính sách đã thực hiện, những gì bất cập phải loại bỏ. Đặc biệt, năm 2022, tỉnh cũng sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc thực hiện chuyển đổi số phải thực hiện rộng khắp cả khu vực nhà nước và tư nhân.

Cuối cùng, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, siết chặt tốt kỷ luật, kỷ cương "trên nói dưới phải nghe". Cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, gần gũi và sâu sát để giải quyết cho người dân, doanh nghiệp tạo sự đồng thuận, phát triển chung của tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sách nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định đã xem xét, thông qua 73 báo cáo, 46 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp. HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 46 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các nghị quyết quan trọng khác.

Doãn Công