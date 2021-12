Lũ gần mức lịch sử năm 2016, Bình Định hứng thiên tai nặng nề

Dân trí Đã có 3 người chết, mất tích do lũ lụt, 8 ngôi nhà bị sập, gần 24.000 nhà ngập nước, giao thông nhiều địa phương bị chia cắt.

Bình Định ngập lụt gây thiệt hại ban đầu khoảng 124 tỷ đồng, 3 người chết và mất tích.

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân

Ngày 30/11, ghi nhận của PV Dân trí, tại Bình Định nước lũ lớn gây ngập trên diện rộng, trong đó tập trung các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn. Nặng nhất là huyện Tuy Phước, với trên 10.000 ngôi nhà bị ngập, các tuyến giao thông liên thôn, xã thuộc các xã như: Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa,… bị cô lập.

Tại phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) hàng trăm nhà dân bị ngập, đặc biệt nước lớn dâng cao gây xói lở làm gãy đoạn đường bê tông, nước đe dọa hàng trăm hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (trái) yêu cầu các địa phương phải bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Ông Lê Quốc Cường - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) cho biết, so với trận lũ lớn năm 2016, trận lũ này cũng tương đương, nước lũ rất lớn và rất lên nhanh.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân tại chỗ, dùng bao tải cát rào chắn hết đoạn đường bê tông dài gần 1 km thuộc nhánh sông Kôn. Tuy nhiên, có một đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy mạnh gây xói lở làm một đoạn đường bê tông bị gãy", ông Cường cho hay.

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho Bình Định.

Theo ông Cường, thời điểm nước lớn, UBND thị xã An Nhơn đã đề nghị lực lượng của xã Nhơn An chi viện cho 20 người để khắc phục. "Chúng tôi đã huy động 2.500 bao cát để gia cố đoạn đường bị xói lở, hiện đã tạm ổn. Với mực nước như hiện tại thì còn cầm cự được, nhưng nếu nước lớn hơn 20cm nữa thì rất khó khăn", ông Cường nói thêm.

Hàng ngàn hộ dân ở Bình Định vẫn đang bị ngập nước, cô lập.

Ông Cường cho biết, mưa lũ còn gây ngập úng khoảng 7 ha đất trồng mai Tết, gây thiệt hại đáng kể cho người dân.

Trong khi đó, tại huyện miền núi An Lão, đến chiều tối cùng ngày, giao thông 3 xã An Nghĩa, An Toàn và An Vinh vẫn bị chia cắt do lũ.

Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, lo lắng nhất hiện trên địa bàn có 2 điểm sạt lở lớn, nguy hiểm tại thôn 2 (xã An Toàn) và thôn 3 của An Trung. "Trước mắt chúng tôi đã di dời người dân đến nơi an toàn, sau thời tiết ổn định huyện tính phương án. Địa phương đã chủ động có phương án đề xuất với tỉnh, Trung ương để có bố trí tái định cư cho người dân khu vực nguy hiểm", ông Tứ nói.

Nước sông An Lão (huyện An Lão) dâng cao.

Cùng ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các huyện Vân Canh, Tuy Phước, Hoài Ân, An Lão và thị xã An Nhơn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo trước mắt phải kịp thời thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Nhất là cảnh báo, chốt chặn trên những tuyến đường bị ngập lụt; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men...

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (thị xã An Nhơn) nước ngập vào trường khiến học sinh phải nghỉ học.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các lực lượng chức năng phải đảm bảo phòng, chống dịch khi sơ tán dân ở các vùng ngập lụt sâu, bị chia cắt...

3 người chết, mất tích

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 124 tỷ đồng do lũ lụt. Hiện, các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật thiệt hại.

Nước lũ lớn gây xói lở làm gãy đường bê tông ven nhánh sông Kôn đoạn qua phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) khiến hàng trăm hộ dân bất an.

Lũ lớn đã khiến 2 người tử vong và một người bị mất tích. Cụ thể, bà Đinh Thị Đách (65 tuổi, ở xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua suối bị nước lũ cuốn tử vong ngày 29/11 và bà Lê Thị Bữa (79 tuổi, ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) bị ngã tử vong do nước lũ vào nhà.

Riêng ông Hồ Văn Dũng (46 tuổi, ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) bị nước cuốn trôi mất tích từ trưa ngày 30/11, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Người dân dùng bao cát đắp bờ ngăn nước chảy vào nhà.

Ngoài ra, lũ lớn đã làm gần 24.000 nhà dân bị ngập nước, 8 ngôi nhà bị sập; 55 điểm trường bị ảnh hưởng.

Về nông nghiệp: gần 250 ha lúa, hoa màu; 31,7 ha ruộng bị sa bồi, thủy phá; hàng ngàn con gia cầm bị nước cuốn trôi.

Người dân gia cố đường bê tông ven sông bị xói lở.

Về giao thông, thủy lợi: hơn 1, 5km kè, 17 km kênh mương, hơn 5,4 km bờ sông, bờ suối, 26 đập bổi, đập tạm bị sạt lở, hư hỏng; hơn 5,5 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng…

Doãn Công