Bình Định kêu gọi ngư dân đánh bắt xa bờ kịp về bầu cử

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức trong công tác phục vụ bầu cử.

Một số địa phương bầu cử sớm

Ngày 21/5, Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh để chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng công tác phục vụ ngày bầu cử vào ngày 23/5 tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương này.

Theo báo cáo của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Định, danh sách cập nhật cử tri đến ngày 21/5 có tăng hơn nhưng không đáng kể. Lý do vì thời điểm này, nhiều học sinh, sinh viên đã nghỉ hè và nhiều công nhân về quê tham gia bầu cử tại địa phương.

Ông Phạm Trương, Chủ tịch kiêm Bí thư thị xã Hoài Nhơn cho biết, đến ngày tối 20/5, số lượng cử tri tại thị xã Hoài Nhơn tăng lên gần 700 người so với trước.

Đặc biệt, thị xã Hoài Nhơn có 6 xã, phường ven biển với số lượng khoảng 66.055 cử tri (chiếm 38% trong tổng số cử tri toàn thị xã). Hiện có 7.317 cử tri là ngư dân làm nghề đánh bắt trên biển. Trong đó, đã về địa phương 3.410 cử tri, còn lại 576 tàu cá/4.033 cử tri đang trên đường về, chậm nhất ngày 22/5 sẽ đến Hoài Nhơn.

"Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng, hội, đoàn thể của địa phương vận động các ngư dân này nhanh chóng trở về để thực hiện công tác bầu cử", ông Trương cho hay.

Trong khi đó, huyện Phù Mỹ có 5 xã ven biển, chiếm phần lớn là bà con ngư dân. Tuy nhiên, ngày bầu cử cũng đúng vào mùa trăng nên cơ bản ngư dân về bờ kịp để tham gia bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (áo trắng) kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Hoài Nhơn.

Đặc biệt, tại Bình Định trong ngày mai (22/5) sẽ tổ chức bầu cử sớm tại một số địa phương, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, ngày mai 22/5 tại địa bàn huyện có 8 làng của xã vùng cao Canh Liên (1.630 cử tri) và làng Canh Giao của xã Canh Hiệp (141 cử tri) thực hiện bầu cử sớm trước 1 ngày.

"Đa số người dân tại các điểm bầu cử sớm ở huyện Vân Canh là người đồng bào, thường đi làm rẫy dài ngày. Vậy nên, Ủy ban bầu cử phải tuyên truyền thường xuyên, liên lạc với cử tri để thông báo về việc bầu cử ngày 22/5, sớm hơn các nơi khác 1 ngày", ông Tiên nói.

Ông Tiên cho biết thêm, hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Vân Canh cơ bản đã sẵn sàng. Mỗi điểm bầu cử ở huyện Vân Canh được bố trí 3 nhân viên y tế chuyên trách và 7 tình nguyện viên để đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang, hướng dẫn người dân bầu cử an toàn.

Tạm dừng làm căn cước công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đề nghị Ủy ban Bầu cử tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri và trước bầu cử 24h phải chốt lại danh sách phát thẻ cử tri. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Đoàn thanh niên xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) đi xe máy để tuyên truyền ngày hội bầu cử ngày 23/5 tới đây.

"Trong ngày 22/5, tất cả 1.236 địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Bình Định phải hoàn thành việc phun thuốc sát khuẩn, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và khu cách ly tạm thời", ông Nguyễn Phi Long yêu cầu.

Tại các điểm bầu cử, đặc biệt là khu vực bầu cử đông cử tri phải cho người hướng dẫn bỏ phiếu giãn cách. Bố trí các thôn, xóm, khu vực bỏ phiếu theo thời gian để tránh tập trung đông người.

Đặc biệt, tại khu vực bầu cử có cử tri đang cách ly tại nhà, cách ly tập trung, vào chiều 23/5, cán bộ bầu cử sẽ mang thùng phiếu phụ đến các điểm theo quy định để những cử tri này bỏ phiếu. Các cử tri sốt, ho, đi từ vùng dịch về… phải báo với tổ bầu cử để mang thùng phiếu phụ đến.

Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu công an và các lực lượng có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử. Sáng 23/5, Công an tỉnh Bình Định tạm dừng công tác làm căn cước công dân để tập trung lực lượng bảo vệ bầu cử.

Dự chỉ đạo công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu không được chủ quan, lơ là trong công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.

"Chúng ta tổ chức bầu cử trong điều kiện "không bình thường" do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành trong nước. Tất cả các cấp, ngành, Ủy ban bầu cử phải vào cuộc rà soát hết tất cả các khâu. Phải nắm danh sách những cử tri về Bình Định từ các tỉnh, vùng có dịch, phải quản lý chặt, cần thiết cho bầu cử riêng. Một số người đi qua các vùng dịch, thậm chí những người nghi ngờ, ho, sốt… cho bầu cử riêng", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu, các ngành địa phương, đặc biệt là tiểu ban an ninh trật tự rà soát, khắc phục các thiếu sót trong công tác chuẩn bị bầu cử. Dứt khoát trong ngày bầu cử không để xảy ra khiếu kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.

"Chúng ta không chủ quan, lơ là, nhất là tại các điểm nóng, không được xảy ra tình trạng tập trung đông người ở trụ sở cơ quan công quyền hay các khu vực bầu cử. Nếu địa phương để xảy ra sai sót sẽ xử lý nghiêm chứ không có chuyện kiểm điểm trách nhiệm là xong", ông Hồ Quốc Dũng cho hay.

Doãn Công