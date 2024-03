Trong 2 ngày, 16-17/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân.

Thông qua hướng dẫn và thực hành của cán bộ, chiến sỹ đơn vị, chương trình truyền đạt những kiến thức cơ bản, thiết thực trong cuộc sống nhằm phòng ngừa hỏa hoạn và hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra tới các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, tại chương trình, người dân lần đầu tiên được xem robot chữa cháy vận hành khả năng dập lửa.

Robot chữa cháy TAF35 là thiết bị hiện đại, còn gọi là "siêu robot chữa cháy" được Bộ Công an trang cấp cho Công an tỉnh Nghệ An đầu năm 2024.

Xem "siêu robot chữa cháy" phun nước xa 80m (Video: Hoàng Lam).

Robot chữa cháy TAF35 do một công ty của Đức chế tạo, chiều dài khoảng 3m, nặng 3.950kg, khả năng vượt dốc 30 độ, có thể nghiêng 15 độ, tốc độ di chuyển tối đa 9km/h.

Robot chữa cháy có thể phun xa đến 80m.

Với động cơ tuabin công suất 25kW, tốc độ phun của robot đạt 4.700 lít nước/phút, giúp nhanh chóng dập tắt đám cháy (Ảnh: Hoàng Lam).

Robot sử dụng bộ điều khiển bằng tay vận hành trong bán kính 300m, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy trong những vụ cháy phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Robot được trang bị bánh xích có thể xoay 360 độ và di chuyển trên mọi địa hình, vận hành trên đường ray xe lửa để chữa cháy trong không gian chật hẹp như hầm, lò.

Hệ thống tiếp nước với 4 họng nước, đủ cung cấp nước cho tuabin phun xa 80m với tốc độ 4.700 lít nước/phút.

Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 1, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Với thực trạng chữa cháy ở những nơi khó khăn, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận, đặc biệt ở trong hầm lò hay các khu vực có nguy cơ đổ sập, robot chữa cháy được điều khiển từ xa để tiếp cận sát khu vực, vị trí cháy để chữa cháy. Ngoài việc chữa cháy, robot còn có khả năng làm mát các công trình lân cận, chống nguy cơ cháy lan.

Đây là một trong những phương tiện hỗ trợ đắc lực để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai trong công tác tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và chữa cháy ở các địa hình phức tạp, có thể xảy ra đổ sập".

Học sinh thích thú khi lần đầu tiên được xem robot chữa cháy hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay vận hành, biểu diễn khả năng phun nước.

Người dân, đặc biệt là các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm công việc của cán bộ, chiến sỹ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và được trang bị, thực hành các kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm, đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy xảy ra.