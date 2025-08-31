Xe máy văng bánh trước, thiếu niên 16 tuổi tử vong ở TPHCM

Sáng 31/8, Công an TPHCM điều tra vụ tai nạn làm thiếu niên 16 tuổi lái xe máy va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Trước đó, lúc 20h18 ngày 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường Nguyễn Văn Luông, hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi ngã tư Miếu Ông Cù.

Tại hiện trường, chiếc xe máy gãy đôi, xe tải bị bể phần đầu (Ảnh: CTV)

Khi đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước.

Cú đánh lái và phanh gấp khiến chiếc xe chúi đầu xuống đường, bánh trước văng ra xa. K. bị chiếc xe tải chạy hướng đối diện tông trúng, tử vong tại chỗ.

Người bạn đi cùng với K. cho biết, trước đó 2 người chạy xe máy đi Tân Uyên chơi, trên đường quay về thì K. gặp tai nạn.

Người dân ở hiện trường kể, 2 thiếu niên này chạy xe với tốc độ cao, ống pô xe nổ tiếng lớn.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.