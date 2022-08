Xe máy va chạm ô tô, bé 13 tháng tuổi văng xuống đường, 2 phụ nữ tử vong

Đêm 31/7, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM) vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong và một trẻ nhỏ bị thương.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 cùng ngày, ô tô bán tải biển số TPHCM lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh. Đến khu vực hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), ô tô va chạm với xe máy biển số tỉnh Trà Vinh, trên xe có 2 cô gái và một bé 13 tháng tuổi.

Va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy văng về trước, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, riêng em bé bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Hoàng Thuận).

Tại hiện trường, ô tô bán tải bị hư hỏng phần đầu bên phải, xe máy của nạn nhân bể nát nhiều bộ, văng về phía trước trong làn ô tô. Hai phương tiện cách nhau khoảng 10m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.