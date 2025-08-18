Xe giường nằm đối đầu ô tô con trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 17/8, trong hầm Đèo Ngang, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm này, xe khách giường nằm biển kiểm soát 38B-015.xx do tài xế N.Q.V., trú tại tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chạy theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với ô tô con biển số 73A-228.xx, do anh T.T.M. (SN 1977), trú tại tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Lê).

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô con và người đi cùng tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng, hầm Đèo Ngang bị ách tắc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Đến khoảng 6h ngày 18/8, giao thông qua hầm Đèo Ngang thông suốt.

Thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn, mắt phản quang đầy đủ, mặt đường không có dấu hiệu bất thường.