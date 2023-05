Xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thành miền quê đáng sống

Theo lộ trình, huyện Nam Đàn - quê hương Bác sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. Mục tiêu phấn đấu sớm xây dựng Nam Đàn thành miền quê đáng sống.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định xây dựng Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển, giàu đẹp, tương xứng với vai trò, vị trí chính trị quan trọng của cả nước, ngày 16/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành nghị quyết số 07/NQ-TU về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp đó, ngày 4/1/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025. Sau 4 năm triển khai đề án của Chính phủ, huyện Nam Đàn đã đạt được nhiều thành quả to lớn và dấu ấn quan trọng.

Diện mạo huyện Nam Đàn đang thay đổi từng ngày (Ảnh: Sách Nguyễn).

"Đến nay, Nam Đàn đã có 9 xã đạt NTM nâng cao, chiếm 50%, trong đó có 5 xã được công nhận là xã NTM kiểu mẫu, gồm Kim Liên, Nam Cát, Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Giang. Năm 2023, huyện tiếp tục chỉ đạo 2 xã Nam Thanh và Xuân Lâm là xã NTM kiểu mẫu và quyết tâm hoàn thành các tiêu chí trong năm nay, đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng 6 xã NTM kiểu mẫu vào năm 2023", ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đàn cho hay.

Theo ông Thế, địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ lớn từ Trung ương, tỉnh Nghệ An về chính sách, cơ chế đặc thù nhưng điểm nhấn trong xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của Nam Đàn là đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là nhận được sự ủng hộ, thống nhất và đồng thuận từ phía người dân.

Cảnh quan xóm Xuân Hòa, xã Nam Cát - một trong 5 xã tại huyện Nam Đàn được công nhận là xã NTM kiểu mẫu (Ảnh: Hoàng Lam).

Cùng quan điểm này, ông Hồ Đình Thắng - Chủ tịch xã Nam Cát - xã cán đích NTM kiểu mẫu vào trung tuần tháng 4 vừa qua, cho rằng, ngoài sự thống nhất về ý chí, quyết tâm cao của Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể cấp xã thì yếu tố quan trọng nhất là sự đồng thuận của người dân.

"Muốn dân tin, dân ủng hộ, người dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp về tài chính, về ngày công thì phải công khai, minh bạch. Sự công khai, minh bạch này phải thể hiện ngay từ bước xây dựng kế hoạch, vận động cho đến khi hoàn thành các công trình. Phải để người dân hiểu xây dựng, hoàn thành các thiết chế điện, đường, cảnh quan nông thôn, nhà văn hóa... thì người hưởng lợi đầu tiên là chính bản thân họ. Chính người dân trực tiếp tham gia và tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng xã Nam Cát thành xã NTM kiểu mẫu", ông Thắng nói.

Các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, khang trang, trong đó có nguồn đóng góp không nhỏ từ người dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm 2021, địa phương này cán đích xã NTM nâng cao và được huyện Nam Đàn lựa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, xã Nam Cát đã hoàn thành 100% tiêu chí và được công nhận là xã NTM kiểu mẫu về văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã ngày một nâng cao, thu nhập bình quân năm 2022 đạt 58,9 triệu đồng/người, xã không còn hộ nghèo...

Là một xóm thuần nông, diện mạo xóm Xuân Hòa (xã Nam Cát) đã có nhiều đổi thay. Thoạt nhìn, làng đang được "phố hóa" bằng những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, các tuyến đường được mở rộng, bê tông vào tận ngõ nhưng vẫn mang dáng dấp của một làng quê Việt Nam với cánh đồng lúa chín bao quanh, những mảng vườn xanh mướt hoa trái 4 mùa.

Cơ giới hóa, chú trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông đang là hướng đi của huyện Nam Đàn (Ảnh: Quốc Đàn).

"Tính ra, người dân xóm Xuân Hòa đóng góp tới 2/3 kinh phí xây dựng hệ thống giao thông, công trình vui chơi công cộng, chỉnh trang làng xóm. Không chỉ xóm Xuân Hòa mà phong trào đóng góp xây dựng NTM kiểu mẫu được nhân dân các xóm, con em xã Nam Cát đi làm ăn xa nhiệt tình hưởng ứng, có những hộ gia đình đóng góp cả hàng trăm triệu đồng", ông Thắng tiết lộ.

Ông Hồ Sỹ Hùng (63 tuổi, trú xóm Xuân Hòa, Nam Cát) - một trong những hộ dân tiên phong đóng góp xây dựng NTM, tâm sự: "Mình làm thì mình hưởng, con cháu mình hưởng, đi đâu mà thiệt. Mọi quá trình từ xây dựng kế hoạch, vận động, triển khai, hoàn thành các thiết chế NTM kiểu mẫu đều được công khai, minh bạch, người dân được biết, được bàn, được tham gia, được giám sát và kiểm tra. Dân tin tưởng thì sẽ ủng hộ, ghé vai vào cùng chính quyền để làm".

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Du khách đến thăm quê hương Bác Hồ tại Làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, cho biết: Phát triển huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, trong đó ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với trọng tâm là phát triển du lịch văn hóa - lịch sử gắn với tâm linh là mục tiêu phấn đấu của huyện, sớm xây dựng Nam Đàn thành miền quê đáng sống. Hướng đi này nhằm phát huy các thế mạnh về truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng; biến các tiềm năng lợi thế trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM thông qua phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Ảnh: M.H).

Theo ông Sơn, phát triển du lịch cũng là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và các di tích lịch sử trên địa bàn. Bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng văn hóa, du lịch, các thiết chế văn hóa, huyện đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để xây dựng, hoàn thiện các mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn; liên kết với các công ty du lịch lữ hành để hình thành tour, tuyến nhằm khai thác hiệu quả và phát triển các mô hình đã xây dựng.

Sau gần 4 năm thực hiện Đề án, bằng nhiều giải pháp, bước đi thích hợp, huyện đã tập trung đầu tư để phát huy lợi thế hệ thống di tích cho phát triển văn hóa, du lịch; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa người Nam Đàn. Trong đó hạ tầng du lịch (nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa) được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, một số công trình hạ tầng kết nối du lịch như cảnh quan tuyến đường vào quê nội, quê ngoại Bác Hồ, đường giao thông kết nối các di tích, các điểm du lịch trong và ngoài huyện... Việc đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong lĩnh vực văn hóa gắn với du lịch được đặc biệt chú trọng, thông qua việc thực hiện Đề án "xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, nghĩa tình, thân thiện, mến khách" đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở.

Cùng với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, tiềm năng, thế mạnh về du lịch tâm linh là điểm nhấn thu hút du khách về với Nam Đàn (Ảnh: Quốc Đàn).

Xã Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là xã đầu tiên của huyện Nam Đàn được công nhận là xã NTM kiểu mẫu. Với chủ đề "Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, truyền thống yêu nước, gắn với phát triển du lịch tham quan học tập", xã Kim Liên bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, các di tích văn hóa lịch sử cách mạng, lễ hội truyền thống... gắn với phát triển du lịch; chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, thân thiện và mến khách để du khách về thăm quê Bác luôn cảm thấy gần gũi, thân quen.

Hiện huyện Nam Đàn đang nỗ lực "cán đích" huyện NTM kiểu mẫu, là miền quê đáng sống vào năm 2025 (Ảnh: Quốc Đàn).

"Được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Liên. Đây cũng là tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí một cách bền vững và có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Quang Lộc - Chủ tịch xã Kim Liên nhấn mạnh.

17/05/2023