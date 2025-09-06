Xác minh clip người đàn ông “biểu diễn” đi xe máy thả 2 tay ở Nha Trang

Ngày 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã chỉ đạo cán bộ xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả 2 tay trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vị này cho hay, sau khi xác minh được sẽ xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định.

Người đàn ông buông cả 2 tay và ngả người ra sau khi đang lái xe máy chạy trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy màu đỏ trên đường Trần Phú, buông cả 2 tay và ngả người ra sau, trong khi xe vẫn di chuyển với tốc độ cao giữa dòng phương tiện đông đúc.

Nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc trước hành vi liều lĩnh này và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.