Xác định nguyên nhân tai nạn máy bay ở Chu Lai

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay VN-C869 của Trường Hàng không New Zealand xảy ra trong hoạt động bay huấn luyện tại Chu Lai - Quảng Nam.

Trong báo cáo điều tra máy bay VN-C869 của Trường Hàng không New Zealand tai nạn tại Cảng Hàng không Chu Lai, nguyên nhân tàu bay xông ra bên trái đường băng do học viên bay thực hiện chưa đúng kỹ thuật chống yếu tố P (momen do cánh quạt máy bay tạo ra) của máy bay một động cơ cánh quạt.

"Học viên bay tập trung vào xử lý máy bay bị nhảy cóc khi tiếp đất, xử lý nhiều thao tác cùng lúc: kiểm soát công suất, kiểm soát hệ thống điều khiển lái chính, hệ thống điều khiển thứ cấp nên khi quyết định bay lại không thực hiện chống yếu tố P, chân trái vẫn giữ ở bàn đạp trái làm máy bay càng quay nhanh sang trái dẫn đến máy bay bị nghiêng trái, cánh trái máy bay quệt xuống đường cất hạ cánh và nhanh chóng xông ra phía trái đường băng" - kết quả điều tra tai nạn nêu rõ.

Sân bay Chu Lai - nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay huấn luyện (Ảnh: Dịch vụ hàng không).

Theo Cục Hàng không, nguyên nhân gián tiếp là do học viên chưa đủ năng lực để thực hiện kỹ thuật bay lại. Hồ sơ huấn luyện thực hành bay lại 4 lần đều chưa đạt năng lực và đều có nhận xét cần khắc phục. Học viên cũng chưa được huấn luyện đầy đủ kỹ năng xử lý bay lại ở các độ cao khác nhau, đặc biệt khi bay lại ở độ cao thấp hoặc khi máy bay chạm đường cất - hạ cánh (CHC).

Kết luận điều tra của nhà chức trách hàng không cũng cho biết, các quy trình thực hiện các bài huấn luyện chưa được tiêu chuẩn hoá đầy đủ trong tài luyện huấn luyện/khai thác tiêu chuẩn của Trường Hàng không New Zealand.

Nhà chức trách hàng không khuyến cáo Trường Hàng không New Zealand phải xây dựng quy trình đánh giá hồ sơ huấn luyện của học viên để đảm bảo đạt yêu cầu của tất cả các về kỹ thuật bay yêu cầu trong quá trình huấn luyện trước khi thả bay đơn; cập nhật, sửa đổi đảm bảo tất cả các nội dung hướng dẫn thực hiện kỹ thuật ở các bài bay phải được chuẩn hóa và đưa vào tài liệu SOP của trường; trường phải giảng bình vụ việc với toàn bộ đội ngũ giáo viên và học viên bay.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/1, một học viên Trường Hàng không New Zealand điều khiển máy bay hạ cánh thì bị lao ra ngoài đường băng hơn 60 m. Học viên đã tự thoát ra khỏi máy bay bị nạn, không bị thương.

Tại hiện trường, máy bay bị nạn nằm tại khu vực bãi bên ngoài đường CHC, bị gãy cánh quạt động cơ, gãy càng trước, đuôi máy bay và bộ phận thăng bằng ngang bị gãy gập, không có hiện tượng cháy nổ.

Học viên bay huấn luyện mang quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1999; giáo viên huấn luyện quốc tịch New Zealand, sinh năm 1984.

Đây là phi công chuyến bay huấn luyện VNC869, tàu bay VN-C869, học viên Trường Hàng không New Zealand, đang thực hiện huấn luyện học viên phi công cơ bản tại Cảng Hàng không Chu Lai. Theo đánh giá, học viên đã thực hiện tốt hạ cánh và thực hiện tiếp đất và cất cánh lần 1. Khi bay điều khiển hạ cánh và thực hiện tiếp đất và cất cánh lần 2 thì máy bay bị xông ra ngoài đường cất hạ cánh 32.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhân viên điều phối huấn luyện của Trường Hàng không New Zealand đã phối hợp với đài kiểm soát không lưu Chu Lai kích hoạt tình huống khẩn nguy và thông báo các bên liên quan tại Cảng hàng không Chu Lai để tiếp cận hiện trường.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho hoạt động bay huấn luyện bằng mắt.

Cục Hàng không Việt Nam sau đó đã tạm thời đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với học viên bay. Cơ quan này đánh giá đây là tai nạn tàu bay trong hoạt động huấn luyện.