Xã lên tiếng việc dân "xí chỗ" bằng mũ bảo hiểm trước trung tâm hành chính

Chiều 20/8, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận việc trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh người dân xếp hàng trước trung tâm phục vụ hành chính công của xã, "xí chỗ" bằng cách đặt nón bảo hiểm.

Theo ông Chuyền, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar có cả bộ phận một cửa của chi nhánh văn phòng đất đai tỉnh tiếp nhận hồ sơ, nên số lượng người đến đăng ký làm việc đông.

Người dân thay vì xếp hàng chờ đã giành chỗ bằng cách đặt mũ bảo hiểm (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đa phần người dân đến làm thủ tục đất đai, chủ yếu là nông dân nên họ đến rất sớm từ 4-5h để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ sớm rồi về lên nương rẫy.

Xếp hàng chán họ đã đặt mũ bảo hiểm để giành chỗ, gây ra những hình ảnh không đẹp và người khác nhìn vào hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của xã không tốt", ông Chuyền lên tiếng.

Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội gây luồng dư luận không đúng về công tác cải cách hành chính tại chính quyền cấp xã (Ảnh: Cắt từ clip).

Chủ tịch UBND xã Ea Kar nói thêm, trước sự việc, ông đã trực tiếp vận động bà con xếp hàng ngay ngắn, chỉ đạo cán bộ, nhân viên lấy ghế cho người dân ngồi nhưng được một lúc rồi... đâu lại vào đấy, bà con lại đặt chỗ bằng mũ bảo hiểm.

"Tại bộ phận một cửa, chúng tôi đã cắt cử cán bộ đi làm từ lúc 6h để hướng dẫn cho bà con bốc số, xếp hàng ngay ngắn, trật tự theo quy định, không dùng gạch đá hay mũ bảo hiểm để giành chỗ.

Phía xã sẽ làm việc với văn phòng đăng ký đất đai để có giải pháp hoặc để đơn vị chuyển qua trụ sở khác chứ không thể để như vậy kéo dài", ông Chuyền nói thêm.

Cũng theo ông Chuyền, công việc của cán bộ, công chức cấp xã rất nhiều, khá áp lực, lại còn tình trạng liên tục bị quay clip rồi xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, TikTok và bị hiểu nhầm nên rất mệt mỏi.

"Xã tôi đã báo cáo sự việc với đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình trạng này khi các đơn vị xuống xã làm việc", Chủ tịch UBND xã Ea Kar cho hay.

Đa số người dân đến trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết các thủ tục về đất đai (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cùng tình trạng người dân xếp hàng, giành chỗ bằng mũ bảo hiểm, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, cho rằng có việc người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đông nhưng chủ yếu để giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Ông Văn thông tin, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh chưa có trụ sở ở xã nên bộ phận một cửa của đơn vị này được đặt luôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Krông Năng.

"Xã sẽ làm việc với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường việc tiếp nhận, ghi lại địa chỉ, điện thoại để chủ động đặt hẹn người dân, tránh việc phải đến trụ sở xếp hàng như vậy.

Tôi cũng mong báo chí phản ánh để người dân có cái nhìn khách quan, không chia sẻ những thông tin không đúng", ông Văn nói thêm.