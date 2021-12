Vừa hứng chịu 2 trận lũ lớn, Bình Định lại lo phòng chống bão Rai đổ bộ

Dân trí Nếu như bão Rai đổ bộ vào đất liền với cường độ gió rất mạnh cấp 12 đến cấp 15, sẽ nguy cơ nhà sập, tốc mái, cây đổ ngã là rất lớn.

Lo sơ tán người dân vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 17/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã có báo cáo với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tại Hội nghị trực tuyến công tác ứng phó với bão Rai.

Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Quy Nhơn tuyên truyền cho bà con ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, chủ động ứng phó với bão tại Cảng cá Quy Nhơn (T. Thắng).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng vừa qua tỉnh Bình Định hứng chịu hai đợt lũ lớn, nước ngập úng cả tuần. Nếu như bão Rai đổ bộ vào đất liền với cường độ gió rất mạnh cấp 12 đến cấp 15, sẽ nguy cơ nhà sập, tốc mái, cây đổ ngã là rất lớn.

"Bờ đê, bờ sông, các triền núi vừa qua chịu ảnh hưởng của hai đợt lũ lớn, ngấm nước rất nhiều. Cộng với hoàn lưu của bão dự kiến mưa lớn sẽ rất nguy hiểm" - ông Nguyễn Tuấn Thanh nói.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các phương án, chủ động ứng phó với bão số 9 theo phương châm 4 tại chỗ, gắn với phòng chống dịch Covid-19, chia nhỏ không tập trung đông. Trong khi các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng sẵn sàng để hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, con người trong tình huống khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân chằng chống các lồng bè, đặc biệt trong chiều ngày mai (18/12), nghiêm cấm không để người dân nào ở trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản để đảm bảo an toàn tính mạng.

Đối với sản xuất vụ Đông Xuân, hiện tỉnh đã gieo sạ được 58% diện tích, còn lại các địa phương yêu cầu bà con nông dân tạm dừng gieo sạ để giảm thiệt hại…

Hiện trường điểm sạt lở núi Cấm (thuộc thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) do 2 đợt lũ hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Tại huyện An Lão, địa phương có nhiều điểm sạt lở, UBND huyện này đã vận động người dân ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở sơ tán. Đặc biệt, ở hai xã có nguy cơ sạt lở cao là An Vinh và An Quang.

Trong khi đó, tại xã Cát Thành (huyện Phù Cát), địa phương này cũng đã sẵn sàng sơ tán khoảng 100 hộ dân sống bên dưới khu vực núi Cấm, nơi đã xảy ra 2 vụ sạt lở lớn, trong trận mưa lũ tháng 11/2021, đến nơi an toàn.

Cấm biển để đảm bảo an toàn

Chiều 17/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), công an tỉnh, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn, nghiêm cấm không cho tàu xuất bến, kể từ 17h ngày 17/12 cho đến khi có bản tin thông báo cuối cùng về bão số 9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.

Ngư dân Bình Định vào Cảng cá Quy Nhơn bán cá "chạy bão" chiều 17/112 (Ảnh: T. Thắng).

Lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã khẩn trương tuyên truyền, vận động ngư dân đánh bắt gần bờ đưa tàu vào khu vực an toàn tránh trú bão Rai.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định, hiện có 186 tàu với 1.340 người đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, có 27 tàu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, 26 tàu đang neo đậu tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và một tàu đang trên đường chạy vô đảo Núi Le thuộc quần đảo Trường Sa.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của cơn bão Rai để chủ động phòng tránh.

"Đối với 186 tàu thuyền ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển, các địa phương khẩn trương làm việc với các gia đình để yêu cầu tất cả các tàu thuyền phải vào các đảo để tránh trú để giảm thiệt hại về người, tài sản. Tránh trường hợp ngư dân không nắm được thông tin liên lạc, chủ quan vẫn tiếp tục khai thác thì nguy cơ tai nạn trên biển rất lớn" - ông Nguyễn Tuấn Thanh lưu ý.

Doãn Công