Vụ xe container "khác lạ" ở Hải Dương: Xử phạt một chủ xe

Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, Công an thị xã Kinh Môn đã xác định chủ xe đầu kéo có BKS 15H-043.19 kéo rơ-moóc 15R-175.47, lắp thêm thiết bị nâng hạ thùng container là của Công ty Hải Bình Phát (ở An Lão, Hải Phòng).

Với hành vi trên, chủ xe container đã bị xử phạt hành chính số tiền 14 triệu đồng.

Qua xác minh của công an, chiều 5/10, xe container trên lấy hàng hóa là than nhập khẩu của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh khoáng sản TNV Hải Dương, tại bãi ở phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn), không chở quá tải.

Hình ảnh xe container BKS 15H-043.19 lấy than ở địa bàn thị xã Kinh Môn và di chuyển trên quốc lộ 5 (Ảnh: Nhóm PV).

Theo lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn, tại bãi Sải ngoài đê ở phường Long Xuyên có 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh than, chế biến hoặc thuê bến bãi kinh doanh than.

Các bãi trên hoạt động chủ yếu là sơ chế nghiền sàng than, xỉ để phục vụ cho các nhà máy trên địa bàn thị xã và một số đơn vị doanh nghiệp ở huyện, tỉnh lân cận.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, việc xuất nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu vận chuyển bằng phương tiện vận tải thủy, một phần vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ theo tuyến chính ra quốc lộ 17B.

Về phương tiện vận tải, theo báo cáo của Công an thị xã Kinh Môn, trên địa bàn thị xã có 28 doanh nghiệp và 25 cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, với tổng số 202 xe đầu kéo các loại.

Trong số 202 xe đầu kéo, có 38 xe kéo chở container; 91 xe kéo rơ-moóc chở sắt, thép, xi măng; 69 xe kéo bồn; 4 xe kéo ben chở nguyên vật liệu.

Trên địa bàn thị xã Kinh Môn có 32 xe đầu kéo tự ý lắp đặt kết cấu nâng hạ container.

"Thực tế hiện nay cho thấy, việc cắt nóc container chưa có chế tài và quy định xử phạt. Còn việc tự ý lắp thêm thiết bị nâng hạ đã thay đổi kết cấu thành thùng xe, thuận lợi cho việc giao nhận hàng hóa, là vi phạm Nghị định 100 của Chính phủ, với mức phạt đối với cá nhân là 6-8 triệu đồng, từ 12-16 triệu đồng đối với tổ chức", lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn cho biết.

Hàng loạt xe container cắt nóc vào lấy than ở địa bàn thị xã Kinh Môn (Ảnh: Nhóm PV).

UBND thị xã Kinh Môn đã chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan làm việc với chủ của 32 phương tiện xe đầu kéo tự ý lắp đặt kết cấu nâng hạ container. Các chủ phương tiện được vận động ký cam kết sử dụng 32 xe này đúng với hồ sơ đăng kiểm.

Tuy nhiên, do liên quan đến lợi ích kinh tế, thuận lợi cho việc hạ tải và nhận hàng, nên các chủ phương tiện vẫn sẵn sàng cải tạo, chấp nhận nộp phạt, chỉ tháo dỡ khi đăng kiểm, nhưng sau đăng kiểm lại tiếp tục lắp thêm thiết bị nâng hạ để hoạt động.

Sau khi lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tình trạng xe container chế thêm ben thủy lực như trên đã ngừng hoạt động trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

UBND thị xã Kinh Môn đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc và yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể kinh doanh bến bãi, than, không giao nhận hàng hóa cho các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông.

Đồng thời, UBND thị xã Kinh Môn còn chỉ đạo cơ quan chức năng lập chốt tuần tra, kiểm soát để xử lý các phương tiện cố tình vi phạm tại khu vực chân cầu An Thái, thuộc phường Long Xuyên.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng liên quan quyết liệt tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý triệt để các phương tiện container tự ý thay đổi kết cấu nâng hạ trên địa bàn. Thị xã cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động bến bãi, đặc biệt là kinh doanh than trên địa bàn", lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn cho biết.

Trước đó ghi nhận của phóng viên tại bãi tập kết than ở chân cầu An Thái thuộc địa phận phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn) vào lúc hơn 15h ngày 5/10, có nhiều xe container cắt nóc nườm nượp di chuyển vào lấy than.

Một xe container chế thêm ben thủy lực từng bị CSGT Công an tỉnh Hải Dương xử phạt, bắt tháo dỡ hệ thống ben (Ảnh: Nhóm PV).

Ngày 9/10, phóng viên tiếp tục ghi nhận tại bãi tập kết than ở chân cầu Mây, thuộc địa phận xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành), cũng xuất hiện nhiều xe container cắt nóc vào lấy than.

Ngày 11/10, sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban ATGT tỉnh này đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.