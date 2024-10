Những chiếc xe container "khác lạ" ở Hải Dương

Những chiếc xe container cắt nóc, chế ben thủy lực

Sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe container chở than tại các cảng, bến, bãi ven sông Kinh Môn, khu vực huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương có dấu hiệu cắt nóc, chế ben, chở hàng vượt tải, Ban ATGT tỉnh này đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực các cảng, bến, bãi ven sông Kinh Môn và trên quốc lộ 5, Ban ATGT tỉnh Hải Dương đề nghị Cục Đường thủy nội địa, Công an tỉnh Hải Dương, Sở GTVT tỉnh Hải Dương và UBND thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, gần đây tại các bãi tập kết than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương, xuất hiện nhiều xe ô tô đầu kéo (xe container) chở phía sau những thùng container đã bị cắt nóc.

Người dân địa phương cũng quan sát được, những xe này phía sau còn được lắp thêm hệ thống ben thủy lực để nâng, hạ thùng container mỗi khi xuống hàng.

Xuất hiện xe container cắt nóc, chế thành xe chở than ở Hải Dương (Video: Nhóm phóng viên).

Sau nhiều ngày tìm hiểu theo phản ánh của bạn đọc, nhóm phóng viên đã tìm được các bãi tập kết than, nơi mà các xe container nói trên thường xuyên đến lấy hàng.

Đồng thời, phóng viên cũng nắm được khung giờ xe container đến các bãi tập kết than để lấy hàng. Cụ thể, các xe này thường đến bãi lấy than từ khoảng 15h hàng ngày và kéo dài cho tới tận tối.

Sau khi lấy hàng xong, các xe container di chuyển ra khỏi bến đến một vị trí tập kết như khu đô thị, các cây xăng gần đó để "chờ giờ" di chuyển đến các điểm trả hàng.

Hình ảnh xe container bị cắt nóc và chế thêm ben thủy lực, tại bãi tập kết than ở địa bàn Hải Dương (Ảnh người dân cung cấp).

Tuy nhiên, cũng có xe sau khi lấy hàng xong di chuyển luôn khỏi địa bàn tỉnh Hải Dương, đến điểm trả hàng nằm rải rác ở nhiều tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Thái Bình…

Ghi nhận tại bãi tập kết than ở chân cầu An Thái thuộc địa phận phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn) vào lúc hơn 15h ngày 5/10, có nhiều xe container "cắt nóc" nườm nượp di chuyển vào đây để lấy than (chủ yếu là than cám).

Theo quan sát, tại bãi trên, các xe nâng xúc lật liên tục xúc than đổ vào thùng container đã được cắt nóc. Khi than được đổ đầy container, sẽ có một người leo lên dùng xẻng san gạt, sau đó dùng bạt bịt kín thùng container.

Từ bãi tập kết than nói trên, phóng viên đã bám theo lịch trình di chuyển của một xe container mang BKS 15H-043.xx (BKS rơ moóc là 15R-175.xx). Theo đó, khoảng 15h30 ngày 5/10, xe này đến bãi lấy than, đến 16h27 cùng ngày xe di chuyển qua cầu An Thái ra quốc lộ 5.

Sau đó, xe container 15H-043.xx tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 5 hướng về TP Hải Phòng. Xe này di chuyển qua trạm thu phí điểm cuối tuyến quốc lộ 5 một đoạn thì rẽ vào quốc lộ 10 và tiếp tục đi qua cầu Nghìn để vào tỉnh Thái Bình.

Hình ảnh xe container 15H-043.xx lấy hàng và di chuyển từ bãi ra quốc lộ 5, sau đó đi vào quốc lộ 10 rồi đi Thái Bình (Ảnh: Nhóm PV).

Bám theo xe container nói trên dọc quốc lộ 10 vào thời điểm tan giờ làm buổi chiều, tuyến đường này có rất đông người và phương tiện di chuyển. Chiếc xe chở tải trọng lớn này vẫn "nghênh ngang" đi trên quốc lộ 10, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Ngày 9/10, phóng viên tiếp tục ghi nhận tại bãi tập kết than ở chân cầu Mây, thuộc địa phận xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành), cũng xuất hiện nhiều xe container cắt nóc vào đây lấy than.

Tại bãi tập kết than ở chân cầu Mây cũng xuất hiện nhiều xe container cắt nóc đến lấy hàng (Ảnh: Nhóm PV).

Sau khi lấy hàng xong tại bãi tập kết than nói trên, các xe di chuyển qua cầu Mây để đi về hướng thị xã Kinh Môn, nhưng cũng có xe lại di chuyển vào cây xăng gần đó để chờ giờ chạy.

Các xe container cắt nóc đã lấy đầy than và dừng chờ di chuyển ở chân cầu Mây (Ảnh: Nhóm PV).

Đã từng xử phạt

Chiều 10/10, sau khi tiếp nhận thông tin trên, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: CSGT, Thanh tra Sở GTVT, Đăng kiểm của tỉnh Hải Dương, đã đi kiểm tra đột xuất tại khu vực bãi tập kết than chân cầu An Thái.

Tại đây, đoàn của lực lượng đăng kiểm, thanh tra giao thông đã đi tuần tra kiểm soát ở khu vực lối ra của bãi than nói trên. Còn lực lượng CSGT kiểm soát trên quốc lộ 5.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành không phát hiện xe container cắt nóc di chuyển trên đường. Tại bãi tập kết than nói trên cũng không có xe vào lấy hàng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mấy ngày gần đây tại các bãi tập kết than nói trên không xuất hiện loại xe container như phản ánh vào lấy hàng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý (nếu có) về phản ánh xe container cắt nóc chở than từ các bến, bãi trên chạy trên các cung đường đơn vị quản lý.

Còn trước đó, lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương đã từng xử phạt loại xe container cắt nóc về lỗi lắp thêm ben thủy lực (không đăng kiểm được) và chở than quá tải.

Xử phạt xe container cắt nóc, chế ben thủy lực (Video: Công an cung cấp).

Xe container cắt nóc, lắp thêm ben thủy lực từng bị CSGT Hải Dương xử phạt về lỗi sai đăng kiểm, chở than vượt tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Nói về hiện tượng xe container cắt nóc lắp thêm ben thủy lực, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam không cấp giấy chứng nhận sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và cải tạo xe cơ giới đầu kéo có sơ mi rơ moóc như vậy.

"Xe sơ mi rơ moóc này là loại tự chế và không thể đăng kiểm được. Theo tìm hiểu, hiện nay có dịch vụ "chế" sơ mi rơ moóc này trá hình. Đây là xe sơ mi rơ moóc chở container nhưng ruột là ben tự đổ để qua mặt cơ quan chức năng. Tải trọng loại xe này có thể chở lên tới 70m3", ông An cho biết.

Theo tìm hiểu, loại xe container cắt nóc nói trên có kích thước 40 feet (kích thước phủ bì: dài 40 feet (12.190m), rộng 8 feet (2.440m), cao 8 feet 6 inches (2.590m)). Tải trọng tiêu chuẩn của xe và hàng hóa của loại xe này là hơn 30 tấn.

Tuy nhiên, với xe container cắt nóc nói trên có thể chở được 70m3. Theo trọng lượng tiêu chuẩn, 1m3 than cám nặng dao động từ 0,8-1 tấn, do đó xe container cắt nóc nói trên có thể chở được 70 tấn.

Cũng liên quan nội dung trên, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), nhận định, hành vi hoán cải, sửa chữa xe không đúng quy định là vi phạm hành chính.

Ngoài ra, trường hợp sử dụng xe hoán cải sai quy định để vận chuyển hàng hóa vượt tải trọng lại thêm hành vi vi phạm khác.