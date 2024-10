Xe container "khác lạ" ở Hải Dương: Cảnh sát lập chốt xử lý

Ngày 16/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Phạm Bá Đạt, cán bộ Đội CSGT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương), cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về việc xe container cắt nóc có dấu hiệu chở quá tải, tự ý lắp thêm thiết bị nâng hạ (ben) để thuận tiện cho việc hạ tải, hoạt động trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an thị xã Kinh Môn đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hải Dương, Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT của tỉnh, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Lực lượng chức năng yêu cầu một xe container vào kiểm tra tải trọng (Ảnh: Nhóm PV).

"Chúng tôi lắp đặt một trạm cân cố định trên quốc lộ 17, thuộc địa phận phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có lực lượng tuần tra kiểm soát trên các cung đường khác nhau. Việc lắp đặt trạm cân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội dung này được thực hiện từ 15/10 đến 15/11", Trung tá Phạm Bá Đạt nói.

Cảnh sát lập chốt xử lý xe container "khác lạ" ở Hải Dương (Video: Nhóm PV).

Theo nội dung kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, lực lượng CSGT có thể di chuyển vị trí đặt trạm cân để thuận tiện cho việc kiểm tra xử lý vi phạm.

Chánh Thanh tra Sở GTVT Hải Dương cho biết, từ khi lắp đặt trạm cân nói trên đến nay, chưa phát hiện xe container cắt nóc chở than vi phạm lỗi chở quá tải và chế thêm ben thủy lực.

Xe container cắt nóc lấy than ở bãi tập kết trên địa bàn thị xã Kinh Môn (Ảnh: Nhóm PV).

Trước đó ghi nhận của phóng viên tại bãi tập kết than ở chân cầu An Thái thuộc địa phận phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn) vào lúc hơn 15h ngày 5/10, có nhiều xe container cắt nóc nườm nượp di chuyển vào lấy than.

Từ bãi tập kết này, phóng viên đã bám theo lịch trình di chuyển của một xe container mang BKS 15H-043.xx (BKS rơ moóc là 15R-175.xx), chứng kiến khoảng 15h30 ngày 5/10, xe đến bãi lấy than; đến 16h27 cùng ngày xe di chuyển qua cầu An Thái ra quốc lộ 5.

Sau đó, xe tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 5 hướng về TP Hải Phòng; di chuyển qua trạm thu phí điểm cuối tuyến quốc lộ 5 một đoạn thì rẽ vào quốc lộ 10 và tiếp tục đi qua cầu Nghìn để vào tỉnh Thái Bình.

Ngày 9/10, phóng viên tiếp tục ghi nhận tại bãi tập kết than ở chân cầu Mây, thuộc địa phận xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành), cũng xuất hiện nhiều xe container cắt nóc vào lấy than.

Sau khi lấy hàng xong tại bãi tập kết than nói trên, các xe di chuyển qua cầu Mây để đi về hướng thị xã Kinh Môn, cũng có xe di chuyển vào cây xăng gần đó để chờ giờ chạy.

Một xe container cắt nóc lấy than ở bãi trên địa bàn Kinh Môn, sau đó di chuyển ra quốc lộ 5, quốc lộ 10 rồi vào tỉnh Thái Bình (Ảnh: Nhóm PV).

Ngày 11/10, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe container cắt nóc chở than tại các cảng, bến, bãi ven sông Kinh Môn, khu vực huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương, Ban ATGT tỉnh này đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mấy ngày gần đây tại các bãi tập kết than nói trên không xuất hiện loại xe container như phản ánh vào lấy hàng.