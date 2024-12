CSGT TPHCM phát hiện hàng chục tài xế dùng ma túy khi lái xe

Ngày 24/12, Phòng CSGT (PC08) TPHCM thông tin về kết quả ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội chuẩn bị cho dịp Tết và lễ hội đầu xuân 2025.

Theo đó, từ ngày 15/12 đến 23/12, CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 14.655 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị; tạm giữ 5.383 phương tiện; tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.889 trường hợp. Bên cạnh đó, CSGT phát hiện 73 tài xế dương tính với ma túy.

CSGT TPHCM tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong dịp cao điểm (Ảnh: PC08).

Trước đó, lúc 20h40 ngày 22/12, Trạm CSGT Đa Phước phát hiện P.H.C.H. (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) chạy xe máy trên quốc lộ 50, đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, có dấu hiệu sử dụng chất kích thích nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm trên, H. không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân. Tổ công tác đã phối hợp với công an xã và Trạm Y tế xã Bình Hưng kiểm tra. Qua kiểm tra, H. dương tính với ma túy.

Trước đó khoảng 45 phút, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tây Bắc cũng phát hiện hai thiếu niên (SN 2010) đi chung xe máy trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, cùng dương tính với ma túy.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và bàn giao hai thiếu niên cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

CSGT phát hiện thiếu niên chạy xe máy dương tính với ma túy (Ảnh: PC08).

Theo PC08, trong những ngày giáp Tết, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến đường. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.