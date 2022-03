Vụ tai nạn tang thương ở biển Cửa Đại: Ca nô có chở quá số người quy định?

Liên quan vụ lật ca nô chở khách du lịch trên tuyến đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại, TP Hội An chiều 26/2 khiến 17 người tử vong, theo tìm hiểu của phóng viên, tàu gặp nạn của Công ty TNHH MTV Phương Đông (địa chỉ tại khối Phước Hải, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) số đăng ký QNa 1152. Tàu có công suất máy 400 CV, trọng tải toàn phần 4,1 tấn. Giấy kiểm định còn hạn tới ngày 19/1/2023.

Ca nô QNa 1152 gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại.

Thuyền trưởng điều khiển ca nô gặp nạn là ông Lê Sen (52 tuổi), được cấp bằng thuyền trưởng lần đầu năm 2016, mới được cấp lại ngày 10/2/2022 và có thời hạn tới tháng 2/2027, có đầy đủ các chứng chỉ chuyên môn khác.

Máy trưởng là ông Nguyễn Văn Nhân, chứng nhận còn hạn tới năm 2024; thủy thủ là ông Trần Quý, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề.

Tàu được thiết kế chở tối đa 35 người (chưa tính thuyền viên), được cấp phép rời bến đất liền lúc 9h45 ngày 26/2. Nhưng khi tàu gặp nạn, trên thuyền lại chở 39 người, trong đó có 36 hành khách và 3 thuyền viên. Vậy có phải tàu đang chở quá số người quy định?

Trao đổi về vấn đề này tại cuộc họp báo chiều ngày 1/3, Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - cho biết, về việc quyết định cho tàu xuất bến căn cứ vào dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, quyết định của Thủ tướng chính phủ ký vào tháng 5/2021 về cấp độ gió và sóng.

"Chúng tôi đã kiểm tra trước khi ca nô cho xuất bến. Gió Đông Bắc ngày 26/2 có cường độ 2-3m/s, gió nhẹ, không ảnh hưởng đến bất cứ cái gì. Nếu gió từ 8-10m/s thì biển mới động nhẹ, chưa ảnh hưởng đến tàu thuyền", ông Nam nói.

Điều quan trọng nhất, quy định ca nô đó được chở 35 khách nhưng được loại trừ các em nhỏ, còn đang bồng trên tay. Trong vụ việc này, ca nô chở 39 người, trong đó có 2 em nhỏ 3 tuổi. Vì vậy, tàu Phương Đông 05 thuộc Công ty du lịch Phương Đông không chở quá số người quy định.

Ca nô được thiết kế chở tối đa 35 người (chưa tính thuyền viên), được cấp phép rời đất liền lúc 9h45 ngày 26/2.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn Cơ quan CSĐT đang làm việc, chưa có kết luận nên chưa thể thông tin đến báo chí.

"Sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể. Trước mắt, sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình, làm việc với các công ty, làm bảo hiểm cho người bị nạn. Sau khi có kết quả chính thức, tỉnh sẽ rà soát, giải quyết thấu đáo để không có vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, về nguyên nhân khách quan, liên quan luồng lạch, thời tiết, hiện Hội An đã có kiến nghị bước đầu với trung ương liên quan đến nạo vét luồng lạch, thiết lập các phao luồng, lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm cho các phương tiện khi thời tiết không đảm bảo.

"Hiện việc điều hành ra vào dựa vào thông tin của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia và miền Trung. Tuy nhiên, có những thời điểm có hiện tượng bất thường nên phải có hệ thống cảnh báo sớm. Đây là sự việc quá đau lòng trong thời điểm Hội An và Quảng Nam đang nỗ lực phục hồi du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19", Chủ tịch TP Hội An nói và nhấn mạnh các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và Hội An đang làm hết sức mình để giải quyết hậu quả. Còn việc mổ xẻ nguyên nhân thì trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương sẽ rà soát để không có vụ việc đau lòng như vậy diễn ra.