Chiều 18/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Mạnh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc vỡ phường hụi do vợ chồng ông H., bà L. làm chủ đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo ông Linh, sau khi nhận được đơn, UBND xã Hợp Thành đã thành lập tổ công tác do ông làm tổ trưởng để xử lý. Dù đã tổ chức đối thoại giữa vợ chồng bà L. với người dân nhưng đến nay không có kết quả vì chủ phường thiếu thiện chí.

Người dân vẫn đến trước cổng nhà ông H. bà L. để đòi nợ.

"Chúng tôi đã tổ chức 4 cuộc đối thoại, bà L. đều không giải thích khoản tiền phường đã thu của người dân đang ở đâu; cũng không có phương án, lộ trình trả tiền cho người dân. Họ chấp nhận chịu thiệt, chỉ yêu cầu gia đình bà L. trả một nửa tiền nợ.

Đặc biệt, chúng tôi vận động bà con tránh vi phạm pháp luật. Việc những ngày qua bà con đưa loa đài, băng rôn, biểu ngữ dẫn đến hình ảnh của xã không đẹp", ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh, sự việc vừa qua đã dẫn đến bà con bị kích động, gây rối trật tự và vi phạm pháp luật.

"Vừa qua có người dân đã ném trứng vào nhà ông H., bà L. Chúng tôi đã mời người dân lên trụ sở làm việc và xử phạt. Ông H. đang được Công an huyện Yên Thành điều tra việc nợ phường và đánh người dân gãy răng", ông Linh nói thêm.

Trong đơn gửi tới phóng viên Dân trí, nhiều người dân xã Hợp Thành trình bày, năm 2013, bà Hoàng Thị L. (44 tuổi, ở xã Hợp Thành) bắt đầu huy động người dân chơi phường do bà này làm chủ.

Vì tin bà L. nên nhiều người tham gia hội phường. Những năm đầu, bà L. tạo được niềm tin nên số người tham gia ngày càng đông. Tuy nhiên, từ năm 2020, vợ chồng bà L. bắt đầu có dấu hiệu thiếu minh bạch.

Ông Chính bị ông H. đánh gãy răng.

Ông Vũ Văn Chính (SN 1948, xã Hợp Thành) còn huy động tiền của các con cùng tiền trợ cấp thương binh dành dụm được suốt nhiều năm để tham gia phường. Mỗi tháng, ông đóng tiền đều đặn cho bà L. nhưng khi chưa kịp bốc phường thì chủ phường đã tuyên bố vỡ nợ.

"Đến nay tôi đã đóng cho chủ phường hơn 400 triệu đồng nhưng chưa được bốc lần nào. Xót tiền, tôi cùng các phường viên nhiều lần đến đứng trước cổng nhà bà L. ông H. để đòi. Có lần tôi đã bị ông H. đánh gãy một răng", ông Chính bức xúc cho biết thêm.

Nhằm gây áp lực với chủ phường, những phường viên đã mang băng rôn, mở nhạc đám ma ngay trước cổng nhà bà L. ông H. để đòi tiền.

Các hộ dân cũng làm đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành để được giải quyết.

Được biết, đến nay đã có 60 người ký tên làm đơn tố cáo bà L. ông H. chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Người nhiều nhất đang bị chủ phường nợ hơn 1,4 tỷ đồng.

Những ngày này, nhà bà L. cửa đóng, then cài.

Sau khi xem xét nội dung đơn công dân, căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành có ý kiến: "Tại thông báo ngày 9/6 của Công an huyện Yên Thành đã đề nghị công dân làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Yên Thành. Nếu công dân không thống nhất với đề nghị của Công an huyện Yên Thành thì hướng dẫn công dân viết đơn gửi lên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật".

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, ông H. nguyên là cán bộ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An.